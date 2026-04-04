Reforço: Volante é liberado pelo DM e volta a ficar a disposição no Atlético-MG
Jogador está disponível para enfrentar o Athletico Paranaense neste domingo
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O técnico Domínguez ganhou uma nova opção para montar o meio-campo do Atlético para a partida contra o Athletico Paranaense. Trata-se do volante Maycon, que foi liberado pelo departamento médico neste sábado e pode ser relacionado para o confronto deste domingo (5), na Arena MRV.
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O meio-campista já vinha participando parcialmente dos treinamentos com o grupo ao longo da semana e, agora, foi liberado sem restrições, ficando à disposição da comissão técnica para o duelo contra a equipe paranaense.
Maycon estava em recuperação há cerca de um mês, após sofrer uma lesão muscular na panturrilha esquerda durante um treinamento na Cidade do Galo, dias antes do clássico contra o Cruzeiro pela final do Campeonato Mineiro.
Antes da lesão, o jogador era considerado titular da equipe, com participação frequente e alta minutagem nas partidas. Sua última atuação foi no dia 1º de março, no empate contra o América , no Independência, pelo jogo de volta das semifinais do Campeonato Mineiro.
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