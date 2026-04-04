Domínguez tem retornos importantes para escalar o Atlético-MG contra o Athletico-PR: veja as opções

O técnico Eduardo Domínguez conta com reforços importantes para definir a equipe do Atlético que vai a campo diante do Athletico Paranaense. As equipes se enfrentam neste domingo, às 17h30, na Arena MRV, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O técnico Eduardo Domínguez conta com reforços importantes para definir a equipe do Atlético que vai a campo diante do Athletico Paranaense. As equipes se enfrentam neste domingo, às 17h30, na Arena MRV, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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Para a partida, o treinador argentino terá à disposição todos os jogadores que estavam convocados por suas seleções durante a Data FIFA. No confronto contra a Chapecoense, apenas Iván Román, Alan Franco e Vitão estiveram disponíveis. Agora, o elenco volta a contar também com Preciado, Cissé, Alan Minda e Junior Alonso.

Outro reforço importante vem do departamento médico. O volante Maycon foi liberado e volta a ser opção para o meio-campo. O jogador se recuperava de uma lesão muscular na panturrilha há cerca de um mês e, nos últimos dias, já vinha participando parcialmente dos treinamentos com o grupo.

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Por outro lado, Domínguez terá um desfalque, mas que não vinha sendo utilizado. O volante Patrick sofreu um trauma no joelho direito durante o treino da última terça-feira (31) e não estará disponível. O jogador já não vinha sendo relacionado nas partidas recentes, mas por opção técnica do treinador.

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Opções do Atlético contra o Athletico-PR

Goleiros: Everson, Gabriel Delfim, Pedro Cobra

Zagueiros: Ivan Román, Vitor Hugo, Junior Alonso, Ruan e Lyanco

Laterais: Natanael, Preciado, Renan Lodi, Kauã Pascini

Meias: Alan Franco, Cissé, Maycon, Alexsander, Tomás Pérez, Bernard, Gustavo Scarpa, Igor Gomes, Victor Hugo e Iseppe

Atacantes: Reinier, Dudu, Hulk, Cuello, Alan Minda, Mateo Cassierra e Cauã Soares

Lesionados: Patrick, Índio

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Atlético finalizou a preparação para enfrentar o Athletico-PR (Foto: Paulo Henrique França / Atlético)

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