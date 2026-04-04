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Domínguez tem retornos importantes para escalar o Atlético-MG contra o Athletico-PR: veja as opções

Treinador argentino tem elenco quase completo a disposição

Artur Henrique
Belo Horizonte (MG)
Dia 04/04/2026
14:15
Treinamento preparação contra o CAP (Foto: Paulo Henrique França / Atlético)
imagem cameraTreinamento de preparação contra o Athletico (Foto: Paulo Henrique França / Atlético)
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O técnico Eduardo Domínguez conta com reforços importantes para definir a equipe do Atlético que vai a campo diante do Athletico Paranaense. As equipes se enfrentam neste domingo, às 17h30, na Arena MRV, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

O técnico Eduardo Domínguez conta com reforços importantes para definir a equipe do Atlético que vai a campo diante do Athletico Paranaense. As equipes se enfrentam neste domingo, às 17h30, na Arena MRV, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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Para a partida, o treinador argentino terá à disposição todos os jogadores que estavam convocados por suas seleções durante a Data FIFA. No confronto contra a Chapecoense, apenas Iván Román, Alan Franco e Vitão estiveram disponíveis. Agora, o elenco volta a contar também com Preciado, Cissé, Alan Minda e Junior Alonso.

Outro reforço importante vem do departamento médico. O volante Maycon foi liberado e volta a ser opção para o meio-campo. O jogador se recuperava de uma lesão muscular na panturrilha há cerca de um mês e, nos últimos dias, já vinha participando parcialmente dos treinamentos com o grupo.

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Por outro lado, Domínguez terá um desfalque, mas que não vinha sendo utilizado. O volante Patrick sofreu um trauma no joelho direito durante o treino da última terça-feira (31) e não estará disponível. O jogador já não vinha sendo relacionado nas partidas recentes, mas por opção técnica do treinador.

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Opções do Atlético contra o Athletico-PR

Goleiros: Everson, Gabriel Delfim, Pedro Cobra
Zagueiros: Ivan Román, Vitor Hugo, Junior Alonso, Ruan e Lyanco
Laterais: Natanael, Preciado, Renan Lodi, Kauã Pascini
Meias: Alan Franco, Cissé, Maycon, Alexsander, Tomás Pérez, Bernard, Gustavo Scarpa, Igor Gomes, Victor Hugo e Iseppe
Atacantes: Reinier, Dudu, Hulk, Cuello, Alan Minda, Mateo Cassierra e Cauã Soares
Lesionados: Patrick, Índio

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finalizou preparação para enfrentar o cap (Foto: Paulo Henrique França / Atlético)
Atlético finalizou a preparação para enfrentar o Athletico-PR (Foto: Paulo Henrique França / Atlético)

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