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Atlético-GO x Sport: onde assistir, horário e escalações

Atlético-GO x Sport: pela 33ª rodada do Brasileirão Série B 2026.

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
10/10/2026 04:32
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Brasileirão Série B 2026 - Atlético-GO x Sport
Onde assistir ao vivo a partida entre Atlético-GO e Sport pelo Brasileirão Série B 2026 (Arte / Lance!)

Atlético-GO e Sport se enfrentam nesta 11 de outubro, às 16h10 no Estádio Antônio Accioly, pela 33ª rodada do Brasileirão Série B 2026. O confronto, válido pela 33ª rodada do Brasileirão Série B 2026, terá transmissão de SportyNet, ESPN e Disney+, RedeTV!. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

O Atlético-GO vem de derrota fora de casa para o CRB-AL por 3 a 1, em jogo válido pela Série B, em 7 de outubro. Antes disso, o time conquistou vitórias contra América-MG por 2 a 0, em casa, e Goiás por 1 a 0, fora de casa, ambas pela Série B.

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FICHA do confronto
Competição: Série B 2026
Data e horário: 11 de Outubro de 2026, às 16h10
Local: Estádio Antônio Accioly, Goiânia, Goiás
Rodada: 33
Fase: Temporada regular

O Sport vem de vitória em casa contra São Bernardo por 2 a 1, em 6 de outubro, e também venceu Athletic Club MG por 2 a 1 fora de casa, em 1º de outubro. Antes disso, sofreu derrota para o Náutico por 3 a 1, fora de casa, em 26 de setembro, todos jogos válidos pela Série B.

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Onde assistir

  1. Competição: Série B (Temporada regular)
  2. 📅 Data: 11 de Outubro de 2026
  3. ⏰ Horário: 16h10 (de Brasília)
  4. 📍 Local: Estádio Antônio Accioly, Goiânia, Goiás
  5. 📺 Onde assistir: SportyNet, ESPN e Disney+, RedeTV!
  6. Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

Escalações prováveis

Atlético-GO
Técnico: Roger Silva
Paulo Vítor; Guilherme Lopes, Adriano Martins, J. Barreto e Ewerthon; Peixoto, Netinho e Geovany Soares; Gustavo Maia, Marrony e Gustavo Coutinho.

Sport
Técnico: M. Soso
Thiago Couto; Marcelo Ajul, Claudinho, Raí Lopes e Benevenuto; Willian Oliveira, Patrick de Paula e C. de Pena; Juan Alano, Chrystian Barletta e Neto Pessoa.

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Estádio Antônio Accioly - Atlético-Go x Brusque onde assistir
Foto: Paulo Marcos/Ass ACG
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