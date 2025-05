Atlético-GO x Remo: onde assistir, horário e prováveis escalações

Ficha do jogo ATL REM Série B 8ª rodada Data e Hora Domingo (18), às 16h Local Estádio Antônio Accioly Árbitro Thaillan Azevedo Gomes (AP) Assistentes Luanderson Lima dos Santos (BA) e Marcia Bezerra Lopes Caetano (RO) Var Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ) Onde assistir

Atlético-GO e Remo se enfrentam neste domingo, dia 18 de maio, às 18h30 (de Brasília), no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia, pela 8ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo na TV pela ESPN e também estará disponível no streaming através da plataforma Disney+.

O Remo chega embalado para o confronto, ocupando a vice-liderança da tabela e ainda invicto na competição. Sob o comando do técnico Daniel Paulista, a equipe azulina tenta manter a boa fase fora de casa diante de um Atlético-GO que vive um momento de instabilidade. O time goiano está em transição após a saída do técnico Cláudio Tencati, que deixou o clube na última terça-feira (13) para assumir o Juventude. Apesar da contratação de Fábio Matias como novo treinador, quem comandará a equipe neste jogo será o interino Anderson Gomes, da comissão técnica permanente.

O Atlético-GO, apesar de não perder há quatro rodadas, venceu apenas uma vez nesse período. Para enfrentar o Remo, a equipe contará com os retornos do goleiro Vladimir e do atacante Marcelinho, artilheiro do time na temporada com quatro gols. Ambos cumpriram suspensão na rodada anterior e devem reassumir as vagas no time titular. Por outro lado, o Dragão não poderá contar com o volante Willian Maranhão, que apresenta fadiga muscular, e o atacante William Pottker, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

As prováveis escalações indicam que o Atlético-GO deve ir a campo com Vladimir; Raí Ramos, Matheus Felipe, Alix Vinícius e Conrado; Luizão, Rhaldney e Kauan; Robert, Sandro Lima e Marcelinho. Já o Remo deve jogar com M. Rangel; Alvariño, Camutanga, Reynaldo; Marcelinho, L. Martins, Castro, Caio, Rodríguez; Adailton e Pedro Rocha.