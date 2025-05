Mesmo já eliminado da Copa Libertadores, o argentino Talleres derrotou o peruano Alianza Lima por 2 a 0, na noite desta quinta-feira (15), no estádio estádio Mario Alberto Kempes, em Córdoba, e conseguiu sua primeira vitória na competição. O resultado foi ótimo para o time paraguaio Libertad, que garantiu a classificação para as oitavas de final com uma rodada de antecipação, assim como o São Paulo, líder deste Grupo D.

continua após a publicidade

➡️ Veja a classificação e os próximos jogos da Copa Libertadores

Os dois gols do Talleres foram marcados no primeiro tempo, com Rubén Botta, aos 22 minutos, e Depietri, aos 37. Com o resultado, os argentinos saíram da lanterna do grupo e assumiram a terceira posição, com quatro pontos, empatado com os peruanos. As duas equipes decidem uma vaga na próxima fase da Copa Sul-Americana, onde lutarão por uma vaga nas oitavas de final contra um segundo colocado de alguma chave da competição, a ser definido porm sorteio.

O que vem por aí

Da mesma forma, São Paulo (11 pontos) e Libertad (oito) disputam apenas quem fica nos primeiro e segundo lugares do grupo. Na rodada final da chave, a ser disputada com dois jogos simultâneos no próximo dia 27, o Tricolor Paulista recebe o Talleres, no Morumbis, precisando apenas de um empate para garantir o primeiro posto. O Libertad encara o Alianza Lima, no estádio Tigo La Huerta, em Assunção, no Paraguai.

continua após a publicidade