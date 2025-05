Lucca atinge feito histórico em seu primeiro jogo como profissional no São Paulo

O jovem Lucca, de apenas 17 anos, atingiu um feito histórico com o gol marcado contra o Libertad, que classificou o São Paulo para as oitavas de final da Copa Libertadores. O atleta foi responsável por empatar com o time paraguaio, o que deu a vaga para a equipe.

O que chamou atenção foi que este foi o primeiro jogo do atleta na equipe profissional. E com o gol, se tornou o jogador mais jovem a marcar pelo Tricolor em uma partida da competição continental.

Após a partida, Zubeldía destacou a importância das categorias de base em sua coletiva. Lucca entrou no segundo tempo no lugar de Lucas Ferreira e foi comparado a uma jogada decisiva de truco pelo treinador.

— A primeira carta não jogamos, a segunda carta não jogamos, e na terceira parte do truco, jogamos o Lucca. Ele teve duas chances de entrar. Lucca vinha com dois antecedentes e precisava ganhar na última mão. Como não é truco, conseguimos vencer nessa última jogada, ficando com um a menos. Parabéns ao Lucca, porque nas duas primeiras tentativas a entrada não aconteceu, e na terceira, deu certo — explicou.

Quem é Lucca?

Lucca entrou na mira de Zubeldía como opção para o profissional há pouco mais de um mês. Lucca tem 17 anos e atua como meia-atacante. Mesmo que agora esteja começando a treinar, de fato, com os profissionais, chegou a ser relacionado na estreia do Campeonato Paulista, quando o time principal estava em pré-temporada nos Estados Unidos. Na ocasião, não entrou em campo.

Antes da estreia oficial, chegou a ser relacionado em mais algumas partidas do Tricolor, mas também sem estrear. Cria de Cotia, Lucca esteve presente em algumas campanhas vitoriosas da base tricolor. Entre elas, foi campeão da Copa do Brasil 2024 e da Copinha 2025 pelo Sub-20.

Quanto as características, Lucca pode ser comparado a Ferreirinha. É um jogador que consegue atuar como ponta, gostando de jogar pelo lado esquerdo, mas com a versatilidade de atuar pelo lado direito do campo se necessário também.

O controle de bola e a velocidade de Lucca também chamam atenção. Na base, é visto como um jogador difícil de marcar. Atualmente, seu contrato vai até ano que vem.