Bayern vence Real Madrid e abre vantagem nas quartas de final da Champions
Harry Kane e Luis Díaz marcaram para os bávaros; Mbappé descontou para os merengues
O Bayern de Munique largou na frente nas quartas de final da Champions League ao vencer o Real Madrid por 2 a 1, nesta terça-feira (7), no Santiago Bernabéu. Com gols de Harry Kane e Luis Díaz, os alemães abriram vantagem no confronto, enquanto Mbappé descontou para os espanhóis na etapa final.
Mesmo com o resultado negativo, o Real Madrid manteve o confronto em aberto e segue vivo na disputa. A decisão da vaga acontece na próxima semana, na Alemanha.
Como foi o jogo entre Bayern de Munique e Real Madrid?
O duelo começou equilibrado, com as duas equipes buscando o ataque e criando oportunidades. Pelo lado do Real Madrid, Vini Jr foi o jogador mais ativo no setor ofensivo, especialmente pelo lado esquerdo, levando perigo constante à defesa adversária.
Apesar da participação intensa, o brasileiro acabou envolvido no lance que originou o primeiro gol do Bayern. Aos 18 minutos, ao tentar recuar a bola, Vini Jr viu o passe bater em Olise e sobrar para a equipe alemã. A jogada seguiu rápida: Gnabry acionou Harry Kane, que participou da construção antes de Luis Díaz infiltrar nas costas da defesa e finalizar na saída de Lunin para abrir o placar.
O Bayern manteve a intensidade e ampliou logo no início do segundo tempo. Com apenas 20 segundos, Olise puxou contra-ataque pela direita e encontrou Kane livre. O atacante inglês finalizou rasteiro, no canto, para fazer o segundo gol e colocar os visitantes em vantagem confortável.
Mesmo atrás no placar, o Real Madrid reagiu e passou a pressionar. Vini Jr teve grande chance após erro de Upamecano, ficando cara a cara com Neuer, mas finalizou para fora ao tentar tirar do goleiro.
O volume ofensivo merengue cresceu, e Mbappé apareceu como protagonista. Após jogada pela direita com Alexander-Arnold, o francês recebeu na área e finalizou forte. Neuer chegou a defender, mas a bola já havia ultrapassado a linha, diminuindo o placar.
O que vem por aí?
A partida decisiva entre Bayern de Munique e Real Madrid acontece na próxima quarta-feira (15), na Allianz Arena, em Munique. O time alemão joga pelo empate para avançar, enquanto os espanhóis precisam vencer por um gol de diferença para levar a decisão à prorrogação.
