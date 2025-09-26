Athletico chega a maior sequência de vitórias da Série B e cola no G-4 em um mês

Invicto há sete jogos, o Athletico alçançou a marca de seis vitórias consecutivas na noite de quarta-feira (24), na Arena Sicredi, ao bater o Athletic por 3 a 0, pela 28ª rodada. Essa é a maior sequência de triunfos na atual edição da Série B.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O Furacão começou a série de vitórias diante do CRB, há pouco mais de um mês. A equipe rubro-negra bateu o adversário por 1 a 0, no Rei Pelé, em 23 de agosto. Antes, em 16 de agosto, já tinha empatado em 1 a 1 com o Cuiabá, na Arena da Baixada.

Depois, o Athletico bateu o Novorizontino por 2 a 1, em casa, e o Botafogo-SP por 3 a 1, em Ribeirão Preto (SP). O grande teste veio na sequência ao vencer a Chapecoense, então no G-4, por 3 a 2, na Arena Condá, que também valeu o primeiro triunfo da história no estádio.

continua após a publicidade

O detalhe é que entre os jogos do CRB e da Chape, o Furacão foi derrotado duas vezes nas quartas de final da Copa do Brasil: 1 a 0 na Arena e 2 a 0 na Neo Química Arena. O time acabou eliminado.

Mesmo assim, o time atleticano não abaixou o ritmo na Segundona e bateu o Vila Nova por 2 a 0, na Arena, e agora o Athletic por 3 a 0, na Arena Sicredi. O próximo adversário é o Operário-PR, que também está invicto há sete partidas, mas com três vitórias e quatro empates.

continua após a publicidade

Com sete jogos de invencibilidade, sendo seis vitórias seguidas, o Athletico deu um salto na tabela. Antes do duelo contra o CRB, o Furacão estava na 13ª colocação, com 27 pontos, a nove pontos do G-4. Agora, o clube pulou para a quinta posição na 28ª rodada, com 45 pontos. O Novorizontino, último time dentro do G-4, tem 46 pontos.

- Realmente é um feito, 19 pontos em 21. Isso é muito difícil de fazer em qualquer competição. E mais ainda pressionado, jogando na obrigação (de vencer), porque não jogamos esses sete jogos com tranquilidade, com leveza. Nós estávamos correndo atrás de um prejuízo que nós mesmos deixamos. Não é fácil, mas nós acreditávamos - afirmou o técnico Odair Hellmann, em entrevista coletiva.

➡️ Veja mais notícias do Athletico

Julimar, Leozinho e Viveros, autores dos gols do Athletico contra o Athletic, pela Série B. Foto: José Tramontin/Athletico

Athletico aumenta a chance de acesso na Série B

De acordo com a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Athletico tem 58,2% de chance de acesso à Série A. É o quarto time com mais probabilidade, atrás de Goiás (76,3%), Criciúma (72,3%) e Coritiba (72,1%). Quarto colocado, o Novorizontino tem 51,4%.

A 10 rodadas do fim, o Furacão enfrenta o Operário-PR (casa), Atlético-GO (fora), Remo (fora), Avaí (casa), Coritiba (fora), Amazonas (casa), Goiás (fora), Volta Redonda (casa), Ferroviária-SP (fora) e América-MG (casa).

- A gente não está nem no G-4 com essa campanha, mas agora a gente está na briga, com condições, porque nós nos colocamos nessa condição de brigar pelo nosso objetivo, que é subir para a primeira divisão. Agora é uma nova competição, é um campeonato de 10 jogos, em que nós contamos com o nosso torcedor pra que lote o estádio, para que nos incentive, nos empurre, jogue junto com o time - finalizou.

Athletico na Série B