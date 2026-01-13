Athletico e Operário-PR se enfrentam pela terceira rodada do Campeonato Paranaense 2026. A bola rola nesta quarta-feira (14), às 20h30 (de Brasília), na Arena da Baixada. O jogo terá transmissão dos canais Goat (streaming) e Rede Furacão (streaming).

Como chegam os dois times?

O Athletico vem de empate em 1 a 1 com o Cianorte, fora de casa, após estrear com vitória por 2 a 1 contra o Andraus, na Arena da Baixada. O Furacão é o terceiro colocado do Grupo A, com 4 pontos.

Para o jogo, o treinador João Correia tem o reforço de cinco jogadores do time principal: zagueiro Léo Pelé, volante Raul e atacantes Léozinho, Luiz Fernando e Mastriani. Segundo o clube, o objetivo é proporcionar ritmo de jogo.

O Operário-PR ainda não venceu no estadual, com empate em 1 a 1 com o Maringá, em casa, e derrota por 2 a 0 para o Londrina, fora de casa, na estreia. O Fantasma é o quinto colocado do Grupo B, com 1 ponto.

O técnico Alex de Souza não deve ter o lateral-direito João Gabriel, com dores no tornozelo. André, que o substituiu no jogo passado, entra no time titular.

Confira as informações do jogo entre Athletico e Operário-PR pelo Campeonato Paranaense

✅ FICHA TÉCNICA

ATHLETICO X OPERÁRIO-PR

3ª RODADA - CAMPEONATO PARANAENSE

📆 Data e horário: Quarta-feira, 14 de janeiro, às 20h30 (de Brasília)

📍 Local: Arena da Baixada, em Curitiba (PR)

📺 Onde assistir: Goat (streaming) e Rede Furacão (streaming)

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Lucas Casagrande

🚩 Assistentes: Sidmar dos Santos Meurer e Luis Henrique Campanhoni Amadori

🖥️ Quarto árbitro: Luiz Alexandre Fernandes

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

ATHLETICO (Técnico: João Correia)

Matheus Soares; Gilberto, Habraão, Léo Pelé e Claudinho; Raul, João Cruz Dudu; Luiz Fernando, Léozinho e Renan Peixoto.

OPERÁRIO-PR (Técnico: Alex de Souza)

Elias; João Gabriel, Jhan Pool, Cuenú e Moraes; Índio, Vinicius Diniz e Boschilia; Pedro Vilhena, Léo Gaúcho e Hildeberto (Aylon).