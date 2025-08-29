Athletico x Novorizontino: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações do jogo pela Série B

Athletico e Novorizontino se enfrentam neste sábado (30), às 20h30 (de Brasília) em jogo da 24ª rodada da Série B, na Arena da Baixada. A partida será transmitida ao vivo pela Disney+ (streaming).

Com o início dos jogos, o Furacão está na 12ª posição, com 30 pontos, seis pontos acima da ZR e seis pontos abaixo do G-4, enquanto o Tigre do Vale ocupa a quinta colocação, com 36 pontos, mesma pontuação da Chapecoense, primeiro time dentro do G-4.

Athletico x Novorizontino
24ª rodada Série B do Brasileiro
Data e Hora Sábado, 30 de agosto de 2025, às 20h30 (de Brasília)
Local Arena da Baixada, em Curitiba (PR)

Como chegam os dois times?

O Athletico venceu o CRB por 1 a 0, em Maceió, e encerrou um jejum de sete jogos sem vencer na Série B, com quatro empates e três derrotas. Por outro lado, na quarta-feira (27), o Furacão perdeu por 1 a 0 do Corinthians, em casa, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil.

O técnico Odair Hellmann tem o retorno do lateral-esquerdo Esquivel, recuperado de dores na posterior da coxa. Léo Derik sai do time. No ataque, o comandante tem uma dúvida entre os atacantes Luiz Fernando e Leozinho e o meia Dudu.

O Novorizontino vem de derrota por 2 a 0 para o Criciúma, em confronto direto fora de casa, saiu do G-4 após 13 rodadas consecutivas e trocou de técnico: saiu Umberto Louzer e entrou Enderson Moreira. O Tigre do Vale agora acumula um jejum de cinco jogos, com três derrotas e dois empates - a última vitória foi por 1 a 0 contra o Goiás, em 23 de julho, em casa.

Para o jogo, o novo treinador não conta o volante Fábio Matheus, suspenso por expulsão. Óscar Ruíz e Oyama brigam pela posição. Já o atacante Bruno José retorna de suspensão.

Confira as informações do jogo entre Athletico e Novorizontino pela Série B

✅ FICHA TÉCNICA

ATHLETICO X NOVORIZONTINO

24ª RODADA - SÉRIE B DO BRASILEIRO

📆 Data e horário: Sábado (30), às 20h30 (horário de Brasília)

📍 Local: Arena da Baixada, em Curitiba (PR)

📺 Onde assistir: Disney+ (streaming)

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Sávio Pereira Sampaio (DF)

🚩 Assistentes: Anne Kesy Gomes de Sa (AM) e Daniel Henrique da Silva Andrade (DF)

🖥️ VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

ATHLETICO (Técnico: Odair Hellmann)

Santos; Benavídez, Aguirre, Arthur Dias e Esquivel; Felipinho, Patrick e Zapelli; Luiz Fernando (Dudu), Mendoza e Viveros.

NOVORIZONTINO (Técnico: Enderson Moreira)

Airton; Raí Ramos, Rafael Donato, Patrick e Mayk; Jean Irmer, Rômulo, Óscar Ruíz (Oyama) e Dantas; Waguininho e Caio Dantas.