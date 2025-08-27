Galvão Bueno dispara contra torcedor em Athletico-PR x Corinthians: ‘Débil mental’

O Corinthians venceu o Athletico-PR por 1 a 0, nesta quarta-feira (27), na Arena da Baixada, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Nos minutos finais da partida, um torcedor do Furacão invadiu o gramado e agrediu o goleiro Hugo Souza. A ação foi recriminada pelo narrador Galvão Bueno.

Durante a transmissão da partida, pela Amazon Prime, o comunicador não pegou leve para comentar a situação. Galvão fez uma crítica acintosa a atitude do torcedor, que fez o árbitro Wilton Pereira Sampaio encerrar a partida antes do previsto no tempo de acréscimo.

- Isso é o que a gente fala que não pode. Torcedor pode xingar, fazer o gesto, agora não pode invadir o campo. Digo sempre, é trabalho para o Ministério Público. O torcedor que faz isso tem que ser indiciado, julgado e condenado - disse o narrador.

- Atrapalhou o Athletico-PR. A última possibilidade do time foi atrapalhada por um débil mental, que entrou em campo para agredir alguém sem um propósito - concluiu.

Athletico-PR x Corinthians

Mesmo como visitante, o Corinthians tomou a iniciativa no início do confronto. Nos primeiros 15 minutos, o Timão chegou a ter 81% da posse de bola. A primeira boa chance do clube alvinegro foi com Maycon, em finalização fora de área que por pouco não acertou o canto do gol defendido por Santos.

O Athletico melhorou no duelo. Em sua primeira oportunidade, aos 19 minutos, Léo Derick fez boa jogada pela esquerda, cruzou, Luis Fernando entrou sozinho na área e finalizou por cima do gol. O Furacão foi ficando a vontade na partida e teve suas, poucas, mais boas chances. Riveros fez boa jogada na grande área, finalizou e Hugo Souza defendeu.

Metódico, as principais jogadas do Corinthians passavam sempre pelos pés do Garro, que na ausência de Memphis, que começou no banco de reservas, e Yuri Alberto, era o mais criativo do lado alvinegro. O argentino ficou próximo do gol no final do primeiro tempo, quando finalizou da grande área e Santos fez boa defesa novamente.

Dorival Júnior mudou o esquema tático no segundo tempo. O treinador alvinegro colocou Cacá no lugar de Charles, e liberou os laterais. A tentativa surtiu efeito aos 12 minutos da etapa final. Vitinho lançou na área, Matheuzinho alcançou, cruzou para o meio e Gui Negão completou para as redes. Foi o terceiro gol do jovem da base em três partidas.

O Athletico Paranaense teve sua melhor chance da segunda etapa aos 23 minutos. Riveros dividiu com Gustavo Henrique dentro da área, acabou ajeitando com a mão na queda e Benavidez finalizou para marcar. Wilton Pereira Sampaio anulou o gol após revisão do VAR.

Memphis entrou aos 30 minutos, e voltou a jogar após 20 dias. Em desvantagem, o Athletico passou a pressionar o Corinthians em busca do empate. Nos acréscimos, Patrick cabeceou na pequena área e Hugo Souza fez grande defesa para manter a vitória.

A partida de volta será apenas no dia 10 de setembro, quarta-feira, após o final da Data Fifa. O jogo será na Neo Química Arena, às 21h30 (de Brasília). Antes da paralisação do calendário nacional, o Corinthians encara o Palmeiras, no domingo (31), às 18h30, também em Itaquera.