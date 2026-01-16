Athletico x Coritiba: onde assistir ao vivo, horário e escalações do Campeonato Paranaense 2026
Furacão e Coxa estão na vice-líderança dos grupos do estadual
Athletico e Coritiba se enfrentam neste sábado (17), às 16h (de Brasília), na Arena da Baixada, pela quarta rodada do Campeonato Paranaense 2026. O jogo terá transmissão dos canais RIC Record (tv aberta), Goat (streaming) e Rede Furacão (streaming).
O Furacão é o segundo colocado do Grupo A, com 7 pontos, mesma pontuação do líder Londrina. O Coritiba tem 4 pontos e também divide a liderança do Grupo B com o Andraus, que leva vantagem pelos critérios de desempate.
Athletico x Coritiba
Como chegam os dois times?
O Athletico vem de vitória por 2 a 0 contra o Operário-PR, em casa, e está invicto no estadual, com dois triunfos e uma igualdade. O Furacão utilizou um time Sub-20, com seis reforços do elenco principal, nas três rodadas iniciais, sob comando de João Correia.
Para o clássico, o 'time de cima' de Odair Hellmann deve fazer o único jogo na competição. O elenco se reapresentou em 2 de janeiro, com apenas duas contratações: os volantes Jadson e Juan Portilla. Os outros dois, lateral-direito Gilberto e volante Alejandro García, estão integrados ao time de aspirantes. Já o atacante Viveros, que viajou para a Colômbia por problema pessoal, é a baixa.
O Coritiba venceu o Maringá por 1 a 0, fora de casa, na estreia da equipe principal. Antes, o Coxa jogou com um time Sub-20 e acumulou uma derrota e um empate.
O técnico Fernando Seabra deve fazer duas mudanças em relação ao jogo anterior. Vini Paulista e Jean Gabriel são os mais cotados para saírem e entrarem Sebastián Gómez e Josué no meio-campo.
Confira as informações do jogo entre Athletico e Coritiba pelo Campeonato Paranaense
✅ FICHA TÉCNICA
ATHLETICO X CORITIBA
4ª RODADA - CAMPEONATO PARANAENSE
📆 Data e horário: Sábado (14), às 16h (horário de Brasília)
📍 Local: Arena da Baixada, em Curitiba (PR)
📺 Onde assistir: RIC Record (tv aberta), Goat (streaming) e Rede Furacão (streaming)
ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Lucas Paulo Torezin
🚩 Assistentes: Bruno Boschilia e Rafael Trombeta
🖥️ VAR: Não tem
⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
ATHLETICO (Técnico: Odair Hellmann)
Santos; Benavídez, Terán, Arthur Dias e Esquivel; Felipinho, Jadson, Juan Portilla e Zapelli; Julimar e Renan Peixoto.
CORITIBA (Técnico: Fernando Seabra)
Pedro Morisco; Tinga, Maicon, Tiago Cóser e Bruno Melo; Willian Oliveira, Sebastián Gómez e Josué; Lucas Ronier, Lavega (Fabinho) e Pedro Rocha.
