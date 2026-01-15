O Athletico anunciou que fará uma mudança visual no setor visitante da Arena da Baixada nesta temporada. A alteração acontece a partir do Atletiba de sábado (17), às 16h (de Brasília), pela quarta rodada do Campeonato Paranaense.

O Furacão decidiu instalar redes de proteção no espaço para evitar arremessos de objetos nos torcedores atleticanos que ficam em setores inferiores. No clássico, serão instaladas na curva superior da Brasílio Itiberê com a Coronel Dulcídio e na reta superior da Coronel Dulcídio.

O Coritiba solicitou a carga de 10% para o jogo, assim como tinha feito na Série B de 2025. A torcida do Coritiba, assim, terá cerca de 4,2 mil ingressos disponíveis.

A diretoria do Athletico, inclusive, já fixará a rede na curva superior, local onde fica a maioria das torcidas visitantes. O clube só libera mais espaço em jogos de maior apelo, como no Atletiba e contra times paulistas e cariocas, como Corinthians, Flamengo e São Paulo.

Até por isso, o clube informou que as redes têm mecanismo retrátil e podem ser removidas de acordo com a demanda. No Brasil, Allianz Parque e Beira-Rio também utilizam esse mecanismo.

Torcida visitante na Arena da Baixada, do Athletico. Foto: Felipe Oscar/Paraná

Confira a nota do Athletico sobre setor visitante da Arena da Baixada

"O Athletico Paranaense informa que instalará redes de proteção nos espaços destinados aos torcedores visitantes na Arena da Baixada, a fim de evitar arremessos de objetos nos torcedores rubro-negros localizados nos setores abaixo.

Neste sábado (17), a torcida do Coritiba ocupará a curva superior (Brasílio Itiberê com a Coronel Dulcídio) e a reta superior atrás do gol (Coronel Dulcídio) do estádio. Nesta partida, a reta superior já contará com a rede de proteção.

Para os próximos jogos, a rede também será instalada na curva superior, local em que habitualmente ficam localizadas as torcidas adversárias.

As redes de proteção contarão com um mecanismo retrátil e poderão ser removidas de acordo com o espaço destinado à torcida visitante em cada partida".