Após vencer o Maringá na estreia, o técnico Fernando Seabra agora mira o clássico Atletiba. O Coxa encara o Athletico no sábado (17), às 16h (de Brasília), na Arena da Baixada, pela quarta rodada do Campeonato Paranaense 2026.

A equipe principal alviverde atuou pela primeira vez na temporada diante do Dogão e venceu com gol do atacante Pedro Rocha, no começo do segundo tempo. Antes, o Coritiba tinha perdido do Foz do Iguaçu por 3 a 2 e empatado com o Londrina em 2 a 2, ambos em casa.

Depois de três rodadas, o Coritiba é o líder do Grupo B, com 4 pontos. Rival no final de semana, o Athletico é o terceiro colocado do Grupo A, com 4 pontos.

- A gente sabe tudo o que envolve um clássico, o valor simbólico que ele tem. E também, do ponto de vista prático, os três pontos. Mas ele sempre vem carregado de uma atmosfera, de uma história e de uma expectativa - afirmou, em entrevista coletiva.

No Atletiba, o Athletico jogará com o elenco principal pela primeira e única vez no Panaense. Até aqui, o Furacão usou um time de aspirantes, com atletas do Sub-20 e alguns reforços da equipe 'de cima'.

- Independentemente da circunstância, precisamos ter um espírito muito grande de doação e um espírito de luta incrível para criar as melhores chances, que são o que definem o jogo - completou Seabra.

Coritiba estreou o time principal antes do Athletico

Coritiba venceu o Maringá pro 1 a 0, no Willie Davids. Foto: JP Pacheco/Coritiba

Após utilizar uma equipe Sub-20 nas duas rodadas iniciais, sob comando de PC de Oliveira, o Coritiba colocou o elenco principal a partir da terceira rodada. O grupo, contudo, ainda não estava completamente à disposição.

Alguns titulares do ano passado, como os meio-campistas Sebastián Gómez e Josué, iniciaram no banco e entraram durante o jogo. Já o zagueiro Jacy e o volante Wallisson se lesionaram em um treinamento da pré-temporada e estão em fase de transição.

Entre as contratações, quatro começaram a partida: o lateral-direito Tinga, o volante Willian Oliveira e os atacantes Lavega e Pedro Rocha. Já o volante Fernando Sobral e o atacante Fabinho entraram na segunda etapa, enquanto o meia Gustavo não foi acionado.

- A gente sabe que cada um chega em uma condição. Uns chegaram mais cedo, outros entraram mais tarde durante a preparação. A escalação leva isso em consideração, inclusive o ritmo de jogo - avaliou.

O comandante ainda não pôde contar com o zagueiro Thiago Santos, que aprimora a condição física. O atacante Breno Lopes, apesar de estar em Curitiba (PR), ainda não foi anunciado oficialmente.

- Estamos construindo uma forma desportiva, montando um elenco com muitos jogadores sendo agregados à base daqueles que permaneceram. E entendemos que enfrentamos um adversário que, embora provavelmente vá estrear muitos jogadores nesta temporada, tem uma continuidade grande - finalizou.