O Athletico venceu o Operário-PR por 2 a 0 na noite desta quarta-feira (14), na Arena da Baixada, pela terceira rodada do Campeonato Paranaense 2026. Bruninho e Belezi, ambos no segundo tempo, marcaram os gols do Furacão.

continua após a publicidade

Com o resultado, o Athletico é o segundo colocado do Grupo A, com 7 pontos, mesma pontuação do líder Londrina. O Operário-PR é o lanterna do Grupo B, com 1 ponto.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Como foi o jogo?

O Operário-PR começou melhor e assustou com Hildeberto, que fez jogada pela direita e cruzou na área, mas Mycael antecipou a finalização de Pedro Vilhena. Pouco depois, foi a vez de Pedro Vilhena chutar cruzado e passar perto da trave.

continua após a publicidade

O Athletico cresceu a partir dos 30 minutos e teve finalizações de Chiqueti e Leozinho em cima do goleiro Elias. Na reta final, a dupla tentou novas arremates que pararam no arqueiro alvinegro.

Na segunda etapa, o Fantasma mais uma vez teve a primeira chance. No contra-ataque, Aylon recebeu pela esquerda, entrou na área e, cara a cara com o goleiro, tentou cavar, mas Mycael evitou o gol. Pouco depois, o zagueiro atleticano Habraão teve um choque na área, precisou sair e foi aberto o protocolo de concussão, que abre a possibilidade de seis substituições.

continua após a publicidade

O Furacão tinha tido uma finalização com Mycael para Elias defender e abriu o placar na segunda tentativa. Aos 20, Gilberto cobrou escanteio, Luiz Fernando desviou no caminho, e Bruninho completou de cabeça. 1x0.

O time rubro-negro quase ampliou na sequência, em cabeçada de Léo Pelé para fora. O Operário-PR respondeu em chute de Vinicius Diniz para fora e em cabeceio de Léo Gaúcho para Mycael segurar.

Quando a equipe do interior planejava uma pressão, o Athletico ampliou em uma jogada 'sem querer'. Com 36, Belezi bateu a falta do meio-campo para lançar Dudu, que não chegou a tempo, a bola bateu no gramado e encobriu o goleiro Elias. 2x0. No fim, Mycael ainda evitou o gol de desconto do Fantasma em batida forte de Léo Gaúcho.

Próximos jogos de Athletico e Operário-PR

O Operário-PR volta a campo contra o São Joseense no domingo (18), às 18h30 (de Brasília), na Vila Capanema. Já o Athletico faz o clássico contra o Coritiba no sábado (17), às 16h, na Arena da Baixada. Os jogos são válidos pela quarta rodada do Campeonato Paranaense.

✅ FICHA TÉCNICA

ATHLETICO 2X0 OPERÁRIO-PR

3ª RODADA - CAMPEONATO PARANAENSE

📆 Data e horário: Quarta-feira, 14 de janeiro, às 20h30 (de Brasília)

📍 Local: Arena da Baixada, em Curitiba (PR)

🥅 Gols: Bruninho 20/2ºT e Belezi 36/2ºT (Athletico)

🟨 Cartões amarelos: Gilberto e Dudu (Athletico); Moraes (Operário-PR)

🟥 Cartão vermelho: Nenhum

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Lucas Casagrande

🚩 Assistentes: Sidmar dos Santos Meurer e Luis Henrique Campanhoni Amadori

🖥️ Quarto árbitro: Luiz Alexandre Fernandes

⚽ ESCALAÇÕES

ATHLETICO (Técnico: João Correia)

Mycael; Gilberto, Habraão (Belezi), Léo Pelé e Claudinho; Raul (Alejandro García), Riquelme e João Cruz (Dudu); Luiz Fernando (Lucas Marezi), Léozinho (Bruninho) e Chiqueti (Mastriani).

OPERÁRIO-PR (Técnico: Alex de Souza)

Elias; André Dantas (Zuluaga), Jhan Pool, Cuenú (Neto Paraíba) e Moraes; Índio, Vinicius Diniz e Boschilia; Pedro Vilhena (Dudu Mosconi), Aylon (Kauã Gomes) e Hildeberto (Léo Gaúcho).