Em reunião nesta quinta-feira (15), a Polícia Militar do Paraná (PM-PR) definiu o esquema de segurança para o primeiro Atletiba de 2026. Athletico e Coritiba se enfrentam no sábado (17), às 16h (de Brasília), na Arena da Baixada, pela quarta rodada do Campeonato Paranaense.

O encontro contou com representantes dos dois clubes e das torcidas organizadas Império Alviverde, Os Fanáticos e Ultras, além de órgãos de segurança, como Ministério Público do Paraná (MP-PR) e a Guarda Municipal (GM).

O esquema de segurança definiu os horários para o torcedor de cada time utilizar o transporte público, com diferença de uma hora. A torcida do Coritiba, que tem 4,2 mil ingressos à disposição, fica liberada ao uso até 12h, enquanto a torcida do Athletico passa a utilizar às 13h.

O deslocamento da torcida alviverde será feito em cerca de 10 ônibus, com saída prevista para 13h, em frente ao Couto Pereira. Após o jogo, os coxas-brancas permanecerão cerca de 30 minutos dentro do estádio para depois sair. Os comboios da ida e da volta serão escoltados pela PM-PR.

- O policiamento não ocorre somente dentro do estádio, nem apenas no horário do jogo. Já pela manhã começa o policiamento e continua após o término da partida. O efetivo não estará apenas dentro do estádio, mas em toda a cidade. Isso é necessário, considerando os grandes deslocamentos de torcedores no transporte público e nas vias públicas - avaliou Fábio Bonifácio, tenente-coronel do Batalhão de Polícia de Choque (BPChoque).

Além disso, as ruas no entorno da Arena da Baixada serão fechadas a partir das 13h30 e reabertas 30 minutos depois do apito final.

Athletico e Coritiba no Paranaense

Em três rodadas, o Athletico é o segundo colocado do Grupo A, com 7 pontos, mesma pontuação do líder Londrina. O Coritiba tem 4 pontos e também divide a liderança do Grupo B com o Andraus, que leva vantagem pelos critérios de desempate.