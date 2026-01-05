Sassuolo x Juventus: onde assistir ao vivo e prováveis escalações ao jogo pelo Campeonato Italiano
Confira todas as informações do duelo válido pela 19ª rodada
Sassuolo e Juventus se enfrentam nesta terça-feira (6), às 16h45 (de Brasília), pela 19ª rodada do Campeonato Italiano. A partida será realizada no Stadio Città del Tricolore, em Reggio Emília (ITA), com transmissão ao vivo do Disney+ Premium. ➡️ Clique para assistir no Disney+
Ficha do jogo
A Juventus entra em campo pressionada pela necessidade de pontuar para seguir na disputa pelas primeiras posições do Campeonato Italiano. A equipe soma 33 pontos e ocupa a quarta colocação, ainda com ambições de título na temporada 2025/26. Para o confronto, Luciano Spalletti lida com incertezas no setor ofensivo: após desperdiçar um pênalti contra o Lecce, Jonathan David pode perder espaço, enquanto Dusan Vlahovic segue em recuperação.
O Sassuolo aparece na 10ª posição, com 23 pontos, e tenta fazer valer o mando de campo no Stadio Città del Tricolore. O time não contará com Woyo Coulibaly, que está suspenso após expulsão defendendo o Mali na Copa Africana de Nações, além de uma lista extensa de lesionados formada por Domenico Berardi, Cristian Volpato, Yeferson Paz, Daniel Boloca e Filippo Romagna.
Tudo sobre o jogo entre Sassuolo e Juventus (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Sassuolo 🆚 Juventus
19ª rodada — Campeonato Italiano
📆 Data e horário: terça-feira, 6 de janeiro, às 14h (de Brasília)
📍 Local: Stadio Città del Tricolore, em Reggio Emília (ITA)
👁️ Onde assistir: Disney+ (serviço de streaming)
🕴️Arbitragem: Luca Zufferli
🚩 Assistentes: Alberto Tegoni, Christian Rossi e Mario Perri (quarto árbitro)
📺 VAR: Giacomo Camplone (VAR1) e Michael Fabbri (AVAR)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Sassuolo (Técnico: Fabio Grosso)
Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic e Cande; Thorstvedt, Matic e Kone; Fadera, Pinamonti e Lauriente.
Juventus (Técnico: Luciano Spalletti)
Di Gregorio; Kalulu, Bremer e Kelly; McKennie, Locatelli, Thuram e Cambiaso; Conceição e Yildiz; Openda.
