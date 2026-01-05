menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsOnde Assistir

West Ham x Nottingham Forest: onde assistir ao vivo e prováveis escalações ao jogo pela Premier League

Confira todas as informações do duelo válido pela 21ª rodada

Avatar
Lance!
Londres (ING)
Dia 05/01/2026
17:00
West Ham x Nottingham Forest: onde assistir pela Premier League (Foto: Arte/Lance!)
imagem cameraWest Ham x Nottingham Forest: onde assistir pela Premier League (Foto: Arte/Lance!)
West Ham e Nottingham Forest se enfrentam nesta terça-feira (6), às 17h (de Brasília), pela 21ª rodada da Premier League. A partida será realizada no London Stadium, em Londres (ING), com transmissão ao vivo da ESPN e do Disney+. ➡️ Clique para assistir no Disney+

continua após a publicidade

Ficha do jogo

West Ham-escudo-onde-assistir
WES
nottingham-forest-escudo-onde-assistir
NOT
21ª rodada
Premier League
Data e Hora
Terça-feira, 6 de janeiro, às 17h (de Brasília)
Local
London Stadium, em Londres (ING)
Árbitro
Tony Harrington
Assistentes
Ian Hussin, Sian Massey-Ellis e Matt Donohue (quarto árbitro)
Var
Neil Davies (VAR1) e Peter Bankes (AVAR)
Onde assistir

O West Ham chega pressionado após mais um resultado negativo na Premier League. A equipe foi derrotada por 3 a 0 pelo Wolverhampton, adversário que ainda não havia vencido na competição, ampliando uma sequência de nove partidas sem vitória. Com apenas 14 pontos somados, os Hammers ocupam a 18ª colocação e abrem a zona de rebaixamento, vivendo um cenário de instabilidade crescente.

continua após a publicidade

O Nottingham Forest também vem de derrota, ao perder por 3 a 1 para o Aston Villa fora de casa, em partida marcada por uma falha do goleiro John, que ainda deixou o campo lesionado. Mesmo assim, o Forest aparece em situação um pouco mais confortável na tabela: soma 18 pontos e ocupa a 17ª posição, mantendo quatro pontos de vantagem justamente sobre o West Ham.

Tudo sobre o jogo entre West Ham e Nottingham Forest (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA
West Ham 🆚 Nottingham Forest
21ª rodada — Premier League
📆 Data e horário: terça-feira, 6 de janeiro, às 17h (de Brasília)
📍 Local: London Stadium, em Londres (ING)
👁️ Onde assistir: ESPN (TV fechada) e Disney+ (serviço de streaming)
🕴️Arbitragem: Tony Harrington
🚩 Assistentes: Ian Hussin, Sian Massey-Ellis e Matt Donohue (quarto árbitro)
📺 VAR: Neil Davies (VAR1) e Peter Bankes (AVAR)

continua após a publicidade

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

West Ham (Técnico: Nuno Espírito Santo)
Areola; Walker-Peters, Mavropanos, Kilman e O. Scarles; S. Magassa e Potts; Mateus Fernandes, Summerville e Bowen; Callum Wilson.

Nottingham Forest (Técnico: Sean Dyche)
Sels; Aina, Milenkovic, Murillo e Williams; Anderson e Domínguez; Morgan Gibbs-White, Bakwa e Hutchinson; Igor Jesus.

Lucas Paquetá comemora gol marcado pelo West Ham sobre o Wolverhampton, na Copa da Liga Inglesa
Lucas Paquetá comemora gol marcado pelo West Ham sobre o Wolverhampton, na Copa da Liga Inglesa (Foto: Paul Ellis/AFP)

