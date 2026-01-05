West Ham x Nottingham Forest: onde assistir ao vivo e prováveis escalações ao jogo pela Premier League
Confira todas as informações do duelo válido pela 21ª rodada
- Matéria
- Mais Notícias
West Ham e Nottingham Forest se enfrentam nesta terça-feira (6), às 17h (de Brasília), pela 21ª rodada da Premier League. A partida será realizada no London Stadium, em Londres (ING), com transmissão ao vivo da ESPN e do Disney+. ➡️ Clique para assistir no Disney+
Relacionadas
- Futebol Internacional
Jornal espanhol destaca vaias a Vini Jr: ‘Além do futebol’
Futebol Internacional05/01/2026
- Futebol Internacional
Olheiro Lance!: quais treinadores podem assumir o comando do Manchester United?
Futebol Internacional05/01/2026
- Futebol Internacional
Europeus detonam atitude do técnico do Chelsea com Estêvão: ‘Vergonha’
Futebol Internacional05/01/2026
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Ficha do jogo
O West Ham chega pressionado após mais um resultado negativo na Premier League. A equipe foi derrotada por 3 a 0 pelo Wolverhampton, adversário que ainda não havia vencido na competição, ampliando uma sequência de nove partidas sem vitória. Com apenas 14 pontos somados, os Hammers ocupam a 18ª colocação e abrem a zona de rebaixamento, vivendo um cenário de instabilidade crescente.
O Nottingham Forest também vem de derrota, ao perder por 3 a 1 para o Aston Villa fora de casa, em partida marcada por uma falha do goleiro John, que ainda deixou o campo lesionado. Mesmo assim, o Forest aparece em situação um pouco mais confortável na tabela: soma 18 pontos e ocupa a 17ª posição, mantendo quatro pontos de vantagem justamente sobre o West Ham.
Tudo sobre o jogo entre West Ham e Nottingham Forest (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
West Ham 🆚 Nottingham Forest
21ª rodada — Premier League
📆 Data e horário: terça-feira, 6 de janeiro, às 17h (de Brasília)
📍 Local: London Stadium, em Londres (ING)
👁️ Onde assistir: ESPN (TV fechada) e Disney+ (serviço de streaming)
🕴️Arbitragem: Tony Harrington
🚩 Assistentes: Ian Hussin, Sian Massey-Ellis e Matt Donohue (quarto árbitro)
📺 VAR: Neil Davies (VAR1) e Peter Bankes (AVAR)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
West Ham (Técnico: Nuno Espírito Santo)
Areola; Walker-Peters, Mavropanos, Kilman e O. Scarles; S. Magassa e Potts; Mateus Fernandes, Summerville e Bowen; Callum Wilson.
Nottingham Forest (Técnico: Sean Dyche)
Sels; Aina, Milenkovic, Murillo e Williams; Anderson e Domínguez; Morgan Gibbs-White, Bakwa e Hutchinson; Igor Jesus.
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
- Matéria
- Mais Notícias