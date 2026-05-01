São Paulo x Bahia: onde assistir, horário e prováveis escalações do jogo pelo Brasileirão

São Paulo e Bahia se enfrentam neste domingo, dia 3 de maio, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo será às 16h (de Brasília), em Bragança Paulista, no Estádio Cícero de Souza Marques. A partida terá transmissão da Globo e Premiere. ➡️ Clique para assistir no Premiere.

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Como chegam São Paulo e Bahia para o confronto?

O duelo marca o reencontro do São Paulo com Rogério Ceni, atual técnico do Bahia, além de colocar frente a frente personagens conhecidos dos dois lados e possíveis "leis do ex", como Cauly e Nestor.

Na tabela do Campeonato Brasileiro, o São Paulo aparece na quarta colocação, com 23 pontos. O Bahia vem logo atrás, em sexto lugar, somando 21.

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Na partida mais recente do Tricolor, diante do Millonarios pela Sul-Americana, Roger Machado preservou alguns titulares e agora deve voltar a utilizar força máxima no Brasileirão. Lucas Ramon, Enzo Díaz, Danielzinho, Artur, Luciano e Calleri têm boas chances de iniciar entre os titulares.

No departamento médico, Lucas Moura segue em recuperação de fratura em duas costelas, já voltou a treinar com o elenco e pode ser relacionado. Em contrapartida, Pablo Maia e Marcos Antônio continuam fora.

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Pelo lado baiano, a principal novidade tende a ser o retorno do zagueiro David Duarte, que cumpriu suspensão no empate com o Santos após declarações polêmicas sobre a arbitragem.

São Paulo terá retorno de jogadores titulares (Foto: Marcello Zambrana/AGIF/Folhapress)

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Jogo marca reencontro de Ceni com o São Paulo (Foto: Letícia Martins/EC Bahia)

✅ FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO X BAHIA

CAMPEONATO BRASILEIRO - 14ª RODADA

📆 Data e horário: domingo, 25 de abril de 2026, às 16h (de Brasília)

📍 Local: Brinco de Ouro da Princesa

📺 Onde assistir: Globo e Premiere

🟨 Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)

🚩 Assistentes: Douglas Pagung (ES) e Pedro amorim de Freitas (ES)

🖥️ VAR: Rodrigo D'Alonso Ferreira (SC)

Provável escalação do São Paulo

Rafael; Lucas Ramon, Sabino, Rafael Tolói e Wendell; Bobadilla, Danielzinho e Cauly; Luciano, Artur e Calleri.

Provável escalação do Bahia

Léo Vieira, Acevedo, David Duarte, Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas e Michel Araújo (Éverton Ribeiro); Kike Olivera, Erick Pulga e Willian José.