Luís Castro pediu que Carlos Vinícius não batesse pênalti, mas atleta 'quis assumir'

O atacante Carlos Vinícius, do Grêmio, perdeu três cobranças de pênalti consecutivas contra o Palestino, pela 3ª rodada da Sul-Americana. Após a partida, o atacante revelou um bastidor do momento. O técnico Luís Castro mandou que o atacante não cobrasse o terceiro pênalti, ordem que foi desobedecida pelo jogador.

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- O Luís Castro passou a mensagem para o Willian, nosso capitão. Mas eu quis assumir. Perguntei ao Wlliam se poderia bater e ele respondeu que sim. Quando não estamos em uma fase tão boa, todo detalhe vira um terremoto, mas não é por aí. Essa situação está resolvida, inclusive já conversamos ali dentro, eu e o Míster. Não tem alvoroço! Se eu fosse o treinador e visse meu jogador perder dois pênaltis, também mandaria trocar. Mas eu quis assumir, assumi e falhei. O que posso dizer é que no próximo vou estar lá para assumir de novo, respeitando os outros batedores e a nossa liderança máxima que é o Míster - declarou Carlos Vinícius em entrevista à ESPN.

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Carlos Vinícius perde três pênaltis seguidos em Palestino x Grêmio

As duas primeiras penalidades o goleiro Sebastían Pérez impediu que acontecesse o gol do Tricolor. Contudo, o arqueiro avançou na linha do gol. A ação foi identificada pelo VAR e o árbitro Guillermo Guerrero, do Equador, mandou retornar as cobranças.

Na terceira cobrança (que foi validada), o atacante Carlos Vinícius escorregou no momento da batida, e assim, pecou na precisão. O arremate saiu fraco e no meio do gol, facilitando para a defesa do goleiro Sebastían.

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