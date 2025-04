Athletic x Volta Redonda: onde assistir e prováveis escalações

Ficha do jogo ATH VRE 5ª rodada Campeonato Brasileiro - Série B Data e Hora domingo, 27 de abril 2025, às 16h (de Brasília) Local Arena Independência, em Belo Horizonte (MG) Árbitro Jefferson Ferreira de Moraes (GO) Assistentes Leone Carvalho Rocha (GO) e Hugo Savio Xavier Correa (GO) Var Marcio Henrique de Gois (SP) Onde assistir ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming)

Em duelo válido pela quinta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, envolvendo luta para deixar a zona de rebaixamento, o Athletic recebe o Volta Redonda neste domingo, às 16h (de Brasília), no Independência, em Belo Horizonte. O jogo será transmitido na TV fechada pela ESPN e no streaming pelo Disney+.

O Athletic, recém-promovido à Segunda Divisão assim como o Voltaço, perdeu todos os quatro jogos que disputou até então e é o último na tabela. A equipe comandada por Roger Silva já sofreu 11 gols e vem acumulando problemas no começo da competição.

Já o Volta Redonda, de Rogério Corrêa, vem de empate com a Ferroviária sendo este o único ponto somado. O técnico já projetou briga contra o rebaixamento, falou em dificuldades financeiras e chega pressionado para o confronto fora de casa.

Veja as informações de Athletic x Volta Redonda:

✅ FICHA TÉCNICA

ATHLETIC X VOLTA REDONDA

5ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO - SÉRIE B

🗓️ Data e horário: domingo, 27 de abril 2025, às 16h (de Brasília)

📍 Local: Arena Independência, em Belo Horizonte (MG)

📺 Onde assistir: ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming)

🟨 Árbitro: Jefferson Ferreira de Moraes (GO)

🚩 Assistentes: Leone Carvalho Rocha (GO) e Hugo Savio Xavier Correa (GO)

🖥️ VAR: Marcio Henrique de Gois (SP)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

ATHLETIC: Adriel; Wesley, Edson Miranda, Marcelo Ajul e Rodrigo Gelado; Amorim, Diego Fumaça e Sandry; Wellinton, Max e Lincoln. (Técnico: Roger Silva).

VOLTA REDONDA: Drosny; Jhonny, Gabriel Pinheiro, Bruno Barra e Sánchez; André Luiz, Robinho e Pierre; Vitinho Lopes, Hyuri e MV. (Técnico: Rogério Corrêa).