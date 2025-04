Coritiba x Operário-PR: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações

Ficha do jogo COR OPE 5ª Rodada Série B do Campeonato Brasileiro Data e Hora 16h (de Brasília) Local Couto Pereira, em Curitiba (PR) Árbitro Gustavo Ervino Bauermann (SC) Assistentes Alex dos Santos (SC) e Henrique Neu Ribeiro (SC) Var Rodrigo Batista Raposo (DF) Onde assistir

Coritiba e Operário-PR se enfrentam neste sábado (26), a partir das 16h (de Brasília), no Couto Pereira, em duelo válido pela quinta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O jogo terá transmissão ao vivo na Rede TV (TV aberta), ESPN (canal fechado), Disney+ (pay-per-view) e Desimpedidos (streaming).

O Coritiba vem de derrota por 1 a 0 para o Remo, fora de casa, e saiu do G-4. Na partida anterior, a equipe alviverde também tinha tropeçado e empatado em casa por 0 a 0 com o Novorizontino. O Coxa ocupa a 10ª posição, com sete pontos.

O Operário chega de empate em 0 a 0 com o Paysandu, em casa, e acumula três jogos sem vencer - com duas derrotas (Goiás e Avaí) nas rodadas anteriores. A única vitória foi na estreia diante do Criciúma, fora de casa. O Fantasma está na 15ª colocação, com quatro pontos.

✅ FICHA TÉCNICA

CORITIBA X OPERÁRIO-PR

5ª RODADA – SÉRIE B

📆 Data e horário: sábado, 26 de abril, às 16h (de Brasília);

📍 Local: Couto Pereira, em Curitiba (PR);

📺 Onde assistir: Rede TV (TV aberta), ESPN (canal fechado), Disney+ (pay-per-view) e Desimpedidos (streaming);

🟨 Árbitro: Gustavo Ervino Bauermann (SC);

🚩 Assistentes: Alex dos Santos (SC) e Henrique Neu Ribeiro (SC);

🖥️ VAR: Rodrigo Batista Raposo (DF).

Lucas Ronier comemora gol na partida Coritiba 1x1 Operário-PR, pelo Campeonato Paranaense 2025. Foto: Gabriel Machado/AGIF

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

CORITIBA (Técnico: Mozart)

Pedro Rangel; Alex Silva, Guilherme Aquino, Bruno Melo e Zeca; Filipe Machado, Sebastián Gómez e Josué; Walisson (Vini Paulista), Lucas Ronier e Gustavo Coutinho.

OPERÁRIO (Técnico: Bruno Pivetti)

Elias; Diogo Mateus, Joseph, Allan Godói e Gabriel Feliciano; Zuluaga, Fransérgio e Boschilia; Allano, Rodrigo Rodrigues e Mingotti.