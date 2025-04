Na manhã desta sexta-feira (25), três pessoas foram presas pela Polícia Civil por suspeita de roubar itens da Granja Comary, sede da CBF em Teresópolis, avaliados em R$ 50 mil. Foram encontrados uniformes, chuteiras e bolas exclusivas da organização.

De acordo com informações passadas pela 110º DP, o suspeitos começaram a ser investigados após serem denunciados por funcionários do setor de segurança da Granja Comary. A prisão em flagrante ocorreu após os agentes receberem a informação de que as três pessoas deixariam o local com os materiais roubados.

Os três indivíduos foram conduzidos para a delegacia, onde foram autuados em flagrante por furto e receptação. A partir deste momento, as investigações da Polícia Civil seguirão para identificar outros possíveis envolvidos nos desvios.

CBF perde patrocínios de empresas após denúncias da Revista Piauí

Nos últimos meses, quatro marcas decidiram encerrar o patrocínio com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF). De acordo com Marcel Rizzo, jornalista do Estadão, a GOL Linhas Aéreas, Mastercard, Pague Menos e TCL Semp não possuem mais contrato com a maior entidade de futebol do Brasil.

Apenas a TCL Semp ainda aparece no site oficial da CBF, no entanto, segundo Marcel, a empresa confirmou que o vínculo com a entidade foi finalizado no final de 2024. As outras três marcas foram já foram removidas da página.

Neste momento, Nike, Guaraná Antártica, Cimed, Vivo e Itaú têm acordo firmado com a Seleção Brasileira. Comparado à última Copa do Mundo, em 2022, a CBF teve uma dimiuição de nove patrocínio.