Ficha do jogo MIR CAM 6ª rodada Brasileirão 2025 Data e Hora Sábado, 26 de abril de 2025, às 18h30 (de Brasília) Local Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol. Árbitro Davi de Oliveira Lacerda (ES) Assistentes Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Douglas Pagung (ES) Var Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ) Onde assistir

Mirassol e Atlético-MG se enfrentam na noite deste sábado (26), às 18h30 (de Brasília), no Maião, em Mirassol (SP). O confronto, válido pela sexta rodada do Brasileirão, terá transmissão ao vivo do Premiere.

O Mirassol vem de empate em 2 a 2 com o Juventude na última rodada. A equipe paulista ocupa a 11ª colocação do Brasileirão, com seis pontos. Até aqui, o Mirassol foi derrotado apenas na primeira rodada, desde então foram uma vitória e três empates.

O Atlético tem um ponto a menos e abre o Z4 da competição. O Galo é o 17º colocado. Apesar disso, o clube mineiro vem de sua primeira vitória no Brasileirão, após derrotar o Botafogo por 1 a 0, no Mineirão.

Sem Leo Gamalho, Rafael Guanaes deve mandar uma escalação parecida com a que iniciou contra o Juventude.

Do lado do Atlético, existem mais desfalques. Atualmente o departamento médico do Galo conta com sete atletas, são eles: Arana (lesão muscular coxa direita), Gabriel Menino (entorse no joelho / vai passar por exames), Igor Gomes (fratura no dedo 5 da mão esquerda), Júnior Santos (lesão muscular na coxa direita), Cadu (cirurgia no joelho direito), Caio Maia (cirurgia no joelho direito) e Palácios (lesão na coxa esquerda).

✅ FICHA TÉCNICA

MIRASSOL X ATLÉTICO

6ª RODADA – BRASILEIRÃO

📆 Data e horário: Sábado, 26 de abril de 2025, às 18h30 (de Brasília)

📍 Local: Maião, em Mirassol (SP)

📺 Onde assistir: Premiere

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)

🚩 Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Douglas Pagung (ES)

🖥️ VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

MIRASSOL

Muralha; Ramon, Victor, Jammes e Reinaldo; Yago Felipe, Neto Moura, Negueba, Danielzinho e Edson Carioca; Castilho.

ATLÉTICO

Everson; Natanael; Lyanco, Junior Alonso; Caio Paulista (Rubens); Alan Franco, Rubens (Fausto Vera), Gustavo Scarpa; Rony, Cuello e Hulk.