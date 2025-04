Ficha do jogo CRY AVL Semifinal Copa da Inglaterra Data e Hora Sábado (26), às 13h15 (de Brasília) Local Wembley, em Londres Árbitro Anthony Taylor Assistentes Gary Beswick Var Craig Pawson Onde assistir

Neste sábado (26), o Crystal Palace enfrenta o Aston Villa em confronto válido pela semifinal da Copa da Inglaterra. O jogo acontecerá em Wembley, estádio que recebe os maiores jogos do país, em Londres, na Inglaterra, e está previsto para começar às 13h15 (de Brasília). O confronto terá transmissão ao vivo da Disney+ (por streaming).

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O Crystal Palace vem motivado após conquistar um empate por 2 a 2 contra o Arsenal, fora de casa, no meio da semana. Além disso, o time confia no bom retrospecto recente diante do Aston Villa, com uma sequência de quatro jogos sem perder para o adversário. O time ocupa a 12ª colocação da Premier League com 45 pontos

Aston Villa e PSG se enfrentaram pelas quartas de final da Champions League (Foto: Franck Fife/AFP)

Já o Aston Villa tenta se recuperar da frustração do meio da semana semana, após sofrer uma derrota nos acréscimos para o Manchester City. Apesar do revés, o time vinha em boa fase, embalada pela goleada por 5 a 1 sobre o Newcastle, mesmo após a dolorosa eliminação em casa na Champions League. O foco agora é buscar a vaga na final da FA Cup.

continua após a publicidade

Confira as informações do jogo entre Crystal Palace e Aston Villa pela Copa da Inglaterra

✅ FICHA TÉCNICA

CRYSTAL PALACE X ASTON VILLA - SEMIFINAL - COPA DA INGLATERRA

📆 Data e horário: Sábado, 26 de abril, às 13h15 (de Brasília);

📍 Local: Wembley, em Londres (ING);

📺 Onde assistir: Disney+ (streaming).

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

CRYSTAL PALACE (Ténico: Oliver Glasner): Henderson; Richards, Lacroix e Guéhi; Muñoz, Wharton, Hughes e Mitchell; Sarr e Eze; Mateta

ASTON VILLA (Técnico: Unai Emery) : Martínez; Cash, Konsa, Pau Torres e Digne; Kamara e Onana; Rogers, Tielemans e Ramsey; Rashford