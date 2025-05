A Ferroviária arrancou um empate em casa diante do Avaí, na noite desta quinta-feira (15), na abertura da oitava rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Jogando na Fonte Luminosa, em Araraquara, o time catarinense saiu na frente com Cléber, logo aos cinco minutos de jogo, e a Locomotiva igualou o placar com Thiago Lopes, também no primeiro tempo, aos 45.

O resultado acabou sendo ruim para ambos. O Leão subiria para a segunda posição caso sustentasse a vitória parcial até o fim, mas com o empate, segue em quarto lugar, com 13 pontos, com alto risco de deixar o G-4 no decorrer da rodada. Se virasse o jogo, a Ferroviária poderia entrar na zona de acesso, mas está em sétimo, com 11 pontos.

O que vem por aí para Ferroviária e Avaí

O próximo compromisso da Ferroviária é só na sexta que vem, no dia 23, quando visita o atual líder Goiás, na Serrinha, em Goiânia. No dia seguinte, o Avaí tem um clássico regional e recebe a Chapecoense, na Ressacada. Ambos os jogos pela nona rodada.

