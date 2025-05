Vasco anuncia volante Juh Morais para disputa da Série A2

A volante Juh Morais, de 33 anos, é o novo reforço do Vasco para a temporada 2025. As Meninas da Colina disputam a segunda divisão nacional.

Juh estava no Real Brasília, do Brasileirão Feminino, e estava com sete gols e uma assistência. Natural de Fortaleza (CE), ela iniciou a carreira no Caucaia, time da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), depois passou por XV de Piracicaba, 3B da Amazônia, Vitória das Tabocas, Ceará, Minas Brasília e o rival brasiliense.

— Minhas expectativas são as melhores possíveis. Cheguei para somar com o grupo e acredito que irei contribuir muito com as minhas experiência tanto dentro quanto fora de campo. O grupo é muito bom, estou muito feliz de estar aqui. Tenho certeza que iremos alcançar os nossos objetivos. — declarou a jogadora.

A volante esteve no elenco campeão da Série A2 em 2022, além de ter sido bicampeã do Cearense Feminino em 2018 e 2019.

Vasco na Série A2 feminina

O Cruz-Maltino está na sexta colocação do Grupo A da Série A2, que reúne clubes do Sul e Sudeste do país. A campanha é de uma vitória, diante do Atlético-MG, e duas derrotas, contra Avaí e Minas Brasília.

A primeira fase da competição conta com sete rodadas. Os quatro primeiros colocados dos Grupos A e B avançam às oitavas de final, com partidas eliminatórias. No fim, os quatro semifinalistas conquistam o acesso ao Brasileirão Feminino.

Próximos jogos do Vasco feminino

Avaí/Kindermann vs. Vasco da Gama (4ª rodada)

Data: sábado, 17 de maio

sábado, 17 de maio Horário: 15h

15h Estádio: Carlos Alberto Costa Neves, Caçador (SC)

Santos vs. Vasco da Gama (5ª rodada)

Data: sábado, 24 de maio

sábado, 24 de maio Horário: 15h

15h Estádio: Estádio Jayme Cintra (Jundiaí, SP)

Vasco da Gama vs. São José-SP (6ª rodada)