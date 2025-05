O Remo derrotou o Vila Nova por 2 a 0, na noite desta quarta-feira (14), no estádio Mangueirão, em Belém, e pulou para o segundo lugar da Série B do Brasileirão. A derrota do Alvirrubro goiano saiu ainda mais amarga por ter proporcionado a liderança da competição ao seu arquirrival Goiás. Os gols foram marcados por Marcelinho e Régis, um em cada etapa da partida.

Com isso, a sétima rodada da Segundona brasileira termina com o Goiás no topo da tabela, com 16 pontos, seguido do Remo, que com a sua quarta vitória na competição, soma 15. O Vila vem logo em seguida, com 13. O Avaí completa o G-4, com 12 pontos, mas saldo superior a Cuiabá e CRB, que ocupam a quinta e sexta posições, respecticamente, com a mesma pontuação.

Na próxima rodada, a oitava, que começa nesta quinta (15), o Vila Nova recebe o Athletico-PR, sábado (17), no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia. No dia seguinte, domingo (18), o Remo visita o Atlético-GO, também na capital goiana, no Antônio Accioly.

Marcelinho comemora seu gol em Remo x Vila Nova, no Mangueirão (foto: Marcos Junior/AGIF)

América-MG reage e empata com Paysandu

O América-MG conquistou um empate por 2 a 2 contra o Paysandu em partida disputada nesta quarta (14), no estádio Independência, em Belo Horizonte. O time mineiro reagiu nos minutos finais após estar perdendo por dois gols de diferença.

Todos os gols da partida ocorreram no segundo tempo. O Paysandu abriu o placar com Rossi e ampliou com Jorge Benítez. O América-MG conseguiu igualar o marcador com gols de Willian e Júlio César, ambos marcados entre os 40 e 43 minutos da etapa final.

continua após a publicidade

O gol marcado por Willian foi seu primeiro com a camisa do América-MG. O atacante precisou de sete partidas para balançar as redes pelo clube mineiro, conseguindo marcar de falta em momento decisivo do jogo.

O resultado mantém o Paysandu na penúltima posição da tabela, com três pontos em sete jogos. A equipe paraense continua sem vitórias na competição. O América-MG, por sua vez, soma 10 pontos e ocupa a 11ª colocação na classificação.