imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsOnde Assistir

Athletic x Goiás: onde assistir ao vivo e prováveis escalações pela Série B

Equipes se enfrentam pela 32ª rodada

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 10/10/2025
17:07
Athletic e Goiás se enfrentam pela 32ª rodada da Série B
imagem cameraAthletic e Goiás se enfrentam pela 32ª rodada da Série B
  • Matéria
  • Mais Notícias

Athletic e Goiás se enfrentam neste sábado (11), às 16h, pela 32ª rodada da Série B do Brasileirão. O jogo será na Arena Sicredi e terá transmissão da ESPN (canal fechado), Disney+ (Streaming), Desimpedidos e Rede TV (TV Aberta).

Ficha do jogo

Athletic Club-escudo-onde-assistir
ATH
Goias-escudo-onde-assistir
GOI
32ª rodada
Série B
Data e Hora
Sábado, 11 de outubro, às 16h (de Brasília)
Local
Arena Sicredi, em São João del Rei
Árbitro
Paulo Belence Alves dos Prazeres Filho (PE)
Assistentes
 Karla Renata Cavalcanti de Santana (PE) e Tulio de Farias Ribeiro Caldas (PE)
Var
Daniel Nobre Bins (RS)
Onde assistir

Como chega o Athletic

Em 15º, com 36 pontos, o Athletic chega para a partida pressionado a vencer. Na rodada passada, venceu o Operário por 4 a 1 e respirou na tabela, abrindo quatro pontos da zona de rebaixamento. No entanto, uma derrota pode colocar o time mineiro na beira do Z4 se a Ferroviária vencer, já que possui os mesmos pontos, mas está atrás por ter menos vitórias.

Como chega o Goiás

Vice-líder com 51 pontos, o Goiás não está tão confortável na tabela quanto parece. Sem vencer há quatro rodadas, está a um ponto de sair da zona de acesso para a Série A. Portanto, uma vitória é fundamental para que a equipe se mantenha no G4 e sonhe com o título da Série B. Se perder, pode ser ultrapassado por Chapecoense, Criciúma e Athletico.

Goiás em campo pela Série B do Brasileirão (Foto: Reprodução/Goiás)
Goiás em campo pela Série B do Brasileirão (Foto: Reprodução/Goiás)

✅ FICHA TÉCNICA
ATHLETIC X GOIÁS
32ª RODADA DA SÉRIE B

🗓️ Data e horário: sábado, 11 de outubro, às 16h (de Brasília)
📍 Local: Arena Sicredi, em São João del Rei
📺 Transmissão: ESPN (canal fechado), Disney+ (Streaming), Desimpedidos e Rede TV (TV Aberta)
🧑‍⚖️ Árbitro: Paulo Belence Alves dos Prazeres Filho (PE)
🚩 Assistentes: Karla Renata Cavalcanti de Santana (PE) e Tulio de Farias Ribeiro Caldas (PE)
🏁 VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

⚽ ESCALAÇÕES

ATHLETIC (Técnico: Alexsandro de Souza)
Adriel, Rodrigo Gelado, Marcelo Ajul, Sidimar, Douglas, Sandry, Fabrício Isidoro, David Braga, Alessio da Cruz, Welinton, Ronaldo Tavares.

GOIÁS (Técnico: Vagner Mancini)
Tadeu, Diego Caito, Messias, Luiz Felipe, Willean Lepo, Jean Carlos, Juninho, Rodrigo Andrade, Moraes Junior, Rafael Gava e Anselmo Ramon.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

circulo com pontos dentroTudo sobre

