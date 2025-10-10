Athletic x Goiás: onde assistir ao vivo e prováveis escalações pela Série B
Equipes se enfrentam pela 32ª rodada
Athletic e Goiás se enfrentam neste sábado (11), às 16h, pela 32ª rodada da Série B do Brasileirão. O jogo será na Arena Sicredi e terá transmissão da ESPN (canal fechado), Disney+ (Streaming), Desimpedidos e Rede TV (TV Aberta).
Ficha do jogo
Como chega o Athletic
Em 15º, com 36 pontos, o Athletic chega para a partida pressionado a vencer. Na rodada passada, venceu o Operário por 4 a 1 e respirou na tabela, abrindo quatro pontos da zona de rebaixamento. No entanto, uma derrota pode colocar o time mineiro na beira do Z4 se a Ferroviária vencer, já que possui os mesmos pontos, mas está atrás por ter menos vitórias.
Como chega o Goiás
Vice-líder com 51 pontos, o Goiás não está tão confortável na tabela quanto parece. Sem vencer há quatro rodadas, está a um ponto de sair da zona de acesso para a Série A. Portanto, uma vitória é fundamental para que a equipe se mantenha no G4 e sonhe com o título da Série B. Se perder, pode ser ultrapassado por Chapecoense, Criciúma e Athletico.
✅ FICHA TÉCNICA
ATHLETIC X GOIÁS
32ª RODADA DA SÉRIE B
🗓️ Data e horário: sábado, 11 de outubro, às 16h (de Brasília)
📍 Local: Arena Sicredi, em São João del Rei
📺 Transmissão: ESPN (canal fechado), Disney+ (Streaming), Desimpedidos e Rede TV (TV Aberta)
🧑⚖️ Árbitro: Paulo Belence Alves dos Prazeres Filho (PE)
🚩 Assistentes: Karla Renata Cavalcanti de Santana (PE) e Tulio de Farias Ribeiro Caldas (PE)
🏁 VAR: Daniel Nobre Bins (RS)
⚽ ESCALAÇÕES
ATHLETIC (Técnico: Alexsandro de Souza)
Adriel, Rodrigo Gelado, Marcelo Ajul, Sidimar, Douglas, Sandry, Fabrício Isidoro, David Braga, Alessio da Cruz, Welinton, Ronaldo Tavares.
GOIÁS (Técnico: Vagner Mancini)
Tadeu, Diego Caito, Messias, Luiz Felipe, Willean Lepo, Jean Carlos, Juninho, Rodrigo Andrade, Moraes Junior, Rafael Gava e Anselmo Ramon.
