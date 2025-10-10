Processo de volante do Internacional prescreve no STJD

Um erro burocrático do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) acabou extinguindo o processo do volante Ronaldo do Internacional por prescrição. O julgamento do camisa 16, expulso em partida válida pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro, disputada em 25 de maio, estava marcado para esta quinta-feira (9). A audiência, porém, acabou cancelada porque o prazo máximo para julgar o caso era 8 de outubro, ou seja, um dia antes.

O Colorado chegou a contratar advogado para atuar no julgamento. Com a prescrição, Ronaldo poderá jogar normalmente, como ocorreu contra Juventude e Botafogo.

Qual o motivo do processo

Ronaldo havia começado a partida contra o Sport, na Ilha do Retiro. Aos 38 do segundo tempo, o volante chegou atrasado numa dividida e pisou a perna de Zé Lucas, levando o vermelho. O atleta havia sido denunciado no artigo 254 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), por praticar jogada violenta, com possibilidade de suspensão de um a seis jogos.

Conforme o procurador do STJD, porém, houve uma "falha no sistema", fazendo com que o processo prescrevesse por um dia. Assim, Ronaldo está apto para ser escalado na sequência do campeonato.

Está apto a jogar

Ou seja, o volante poderá estar no grupo que viaja a Mirassol, no Interior de São Paulo, para enfrentar o Mirassol na quarta (15), pela 28ª rodada. O jogo será no estádio José Maria de Campos Maia, às 20h (de Brasília).

Contratado no início do ano por indicação do técnico Roger Machado, o volante disputou 31 partidas com a camisa colorada. Atualmente é reserva da equipe comandada por Ramón e Emiliano Díaz, tendo entrado no segundo tempo dos jogos contra Juventude e Botafogo.