UFC retorna ao Rio de Janeiro em 11 de outubro de 2025

O UFC retorna ao Rio de Janeiro pela primeira vez desde maio do ano passado, trazendo consigo o superastro Charles Do Bronx na luta principal. Na primeira vez do ex-campeão na Cidade Maravilhosa, o UFC Rio de 2025 colocou Charles diante do polonês Mateusz Gamrot em duelo de top-10 dos pesos leves.

continua após a publicidade

Na luta co-principal, outro ex-campeão do UFC busca voltar às boas: Deiveson Figueiredo, antigo rei do peso mosca, iniciou sua carreira nos galos com três vitórias seguidas. Mas após duas derrotas, o ‘’Deus da Guerra’’ busca voltar a vencer diante de Montel Jackson.

Ainda no card principal, Vicente Luque enfrente o espanhol Joel Álvarez, promessa que era do peso leve e fará sua primeira luta oficialmente entre os meio-médios. Jhonata Diniz tenta sua segunda vitória seguida nos pesados diante do português Mario Pinto, enquanto Ricardo Ramos e Lucas Almeida enfrentam Kaan Ofli e Michael Aswell, respectivamente.

continua após a publicidade

No card preliminar, o destaque vem para a decacampeã mundial de jiu-jitsu e Hall da Fama do IBJJF, Bia Mesquita, que faz sua estreia no UFC diante de Irina Alekseeva. Julia Polastri tenta a maior vitória de sua carreira contra a ex-desafiante ao cinturão Karolina Kowalkiewicz.

Do Bronx no peso para o UFC Rio (Foto: Reprodução UFC)

Confira o horário e onde assistir o UFC Rio ao vivo

FICHA TÉCNICA

UFC FIGHT NIGHT — Rio de Janeiro, BRA

Data: 11 de outubro de 2025

Horário: A partir de 17h (horário de Brasília)

Local: Farmasi Arena, Rio de Janeiro, BRA

Onde assistir: UFC Fight Pass (todo o card) pela internet

continua após a publicidade

Card principal

Peso leve: Charles Oliveira x Mateusz Gamrot

Peso galo: Deiveson Figueiredo x Montel Jackson

Peso meio-médio: Vicente Luque x Joel Alvarez

Peso pesado: Jhonata Diniz x Mario Pinto

Peso pena: Ricardo Ramos x Kaan Ofli

Peso pena: Lucas Almeida x Michael Aswell

Card preliminar

Peso mosca: Jafel Filho x Clayton Carpenter

Peso pesado: Vitor Petrino x Thomas Petersen

Peso galo: Bia Mesquita x Irina Alekseeva

Peso palha: Julia Polastri x Karolina Kowalkiewicz

Peso mosca: Lucas Rocha x Stewart Nicoll

Peso galo: Luan Lacerda x Saimon Oliveira