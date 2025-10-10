menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsOnde Assistir

Do Bronx x Gamrot: saiba card completo, horário e onde assistir ao UFC Rio

Do Bronx fará sua primeira luta pelo UFC no Rio de Janeiro

a3bda1b9-e8d6-4378-9b69-bca974870691_IMG_20250321_104542_767-aspect-ratio-1024-1024
Anna Carolina Ramos
Rio de Janeiro (RJ)
Avatar
João Vitor Xavier
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 10/10/2025
16:00
UFC Rio: veja todos os detalhes da estreia de Do Bronx no Rio (Foto: Reprodução Instagram UFC)
imagem cameraUFC Rio: veja todos os detalhes da estreia de Do Bronx no Rio (Foto: Reprodução Instagram UFC)
  • Matéria
  • Mais Notícias
Ver Resumo da matéria por IA
UFC retorna ao Rio de Janeiro em 11 de outubro de 2025
Luta principal: Charles Oliveira vs. Mateusz Gamrot
Luta co-principal: Deiveson Figueiredo vs. Montel Jackson
Resumo supervisionado pelo jornalista!

O UFC retorna ao Rio de Janeiro pela primeira vez desde maio do ano passado, trazendo consigo o superastro Charles Do Bronx na luta principal. Na primeira vez do ex-campeão na Cidade Maravilhosa, o UFC Rio de 2025 colocou Charles diante do polonês Mateusz Gamrot em duelo de top-10 dos pesos leves.

continua após a publicidade

Relacionadas

Na luta co-principal, outro ex-campeão do UFC busca voltar às boas: Deiveson Figueiredo, antigo rei do peso mosca, iniciou sua carreira nos galos com três vitórias seguidas. Mas após duas derrotas, o ‘’Deus da Guerra’’ busca voltar a vencer diante de Montel Jackson.

Ainda no card principal, Vicente Luque enfrente o espanhol Joel Álvarez, promessa que era do peso leve e fará sua primeira luta oficialmente entre os meio-médios. Jhonata Diniz tenta sua segunda vitória seguida nos pesados diante do português Mario Pinto, enquanto Ricardo Ramos e Lucas Almeida enfrentam Kaan Ofli e Michael Aswell, respectivamente.

continua após a publicidade

No card preliminar, o destaque vem para a decacampeã mundial de jiu-jitsu e Hall da Fama do IBJJF, Bia Mesquita, que faz sua estreia no UFC diante de Irina Alekseeva. Julia Polastri tenta a maior vitória de sua carreira contra a ex-desafiante ao cinturão Karolina Kowalkiewicz.

Do Bronx no peso para o UFC Rio (Foto: Reprodução UFC)
Do Bronx no peso para o UFC Rio (Foto: Reprodução UFC)

Confira o horário e onde assistir o UFC Rio ao vivo

FICHA TÉCNICA
UFC FIGHT NIGHT — Rio de Janeiro, BRA
Data: 11 de outubro de 2025
Horário: A partir de 17h (horário de Brasília)
Local: Farmasi Arena, Rio de Janeiro, BRA
Onde assistir: UFC Fight Pass (todo o card) pela internet

continua após a publicidade

Card principal

Peso leve: Charles Oliveira x Mateusz Gamrot
Peso galo: Deiveson Figueiredo x Montel Jackson
Peso meio-médio: Vicente Luque x Joel Alvarez
Peso pesado: Jhonata Diniz x Mario Pinto
Peso pena: Ricardo Ramos x Kaan Ofli
Peso pena: Lucas Almeida x Michael Aswell

Card preliminar

Peso mosca: Jafel Filho x Clayton Carpenter
Peso pesado: Vitor Petrino x Thomas Petersen
Peso galo: Bia Mesquita x Irina Alekseeva
Peso palha: Julia Polastri x Karolina Kowalkiewicz
Peso mosca: Lucas Rocha x Stewart Nicoll
Peso galo: Luan Lacerda x Saimon Oliveira

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias