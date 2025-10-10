Do Bronx x Gamrot: saiba card completo, horário e onde assistir ao UFC Rio
Do Bronx fará sua primeira luta pelo UFC no Rio de Janeiro
O UFC retorna ao Rio de Janeiro pela primeira vez desde maio do ano passado, trazendo consigo o superastro Charles Do Bronx na luta principal. Na primeira vez do ex-campeão na Cidade Maravilhosa, o UFC Rio de 2025 colocou Charles diante do polonês Mateusz Gamrot em duelo de top-10 dos pesos leves.
Na luta co-principal, outro ex-campeão do UFC busca voltar às boas: Deiveson Figueiredo, antigo rei do peso mosca, iniciou sua carreira nos galos com três vitórias seguidas. Mas após duas derrotas, o ‘’Deus da Guerra’’ busca voltar a vencer diante de Montel Jackson.
Ainda no card principal, Vicente Luque enfrente o espanhol Joel Álvarez, promessa que era do peso leve e fará sua primeira luta oficialmente entre os meio-médios. Jhonata Diniz tenta sua segunda vitória seguida nos pesados diante do português Mario Pinto, enquanto Ricardo Ramos e Lucas Almeida enfrentam Kaan Ofli e Michael Aswell, respectivamente.
No card preliminar, o destaque vem para a decacampeã mundial de jiu-jitsu e Hall da Fama do IBJJF, Bia Mesquita, que faz sua estreia no UFC diante de Irina Alekseeva. Julia Polastri tenta a maior vitória de sua carreira contra a ex-desafiante ao cinturão Karolina Kowalkiewicz.
Confira o horário e onde assistir o UFC Rio ao vivo
FICHA TÉCNICA
UFC FIGHT NIGHT — Rio de Janeiro, BRA
Data: 11 de outubro de 2025
Horário: A partir de 17h (horário de Brasília)
Local: Farmasi Arena, Rio de Janeiro, BRA
Onde assistir: UFC Fight Pass (todo o card) pela internet
Card principal
Peso leve: Charles Oliveira x Mateusz Gamrot
Peso galo: Deiveson Figueiredo x Montel Jackson
Peso meio-médio: Vicente Luque x Joel Alvarez
Peso pesado: Jhonata Diniz x Mario Pinto
Peso pena: Ricardo Ramos x Kaan Ofli
Peso pena: Lucas Almeida x Michael Aswell
Card preliminar
Peso mosca: Jafel Filho x Clayton Carpenter
Peso pesado: Vitor Petrino x Thomas Petersen
Peso galo: Bia Mesquita x Irina Alekseeva
Peso palha: Julia Polastri x Karolina Kowalkiewicz
Peso mosca: Lucas Rocha x Stewart Nicoll
Peso galo: Luan Lacerda x Saimon Oliveira
