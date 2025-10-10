Botafogo entra no período de Data Fifa com desconforto na tabela do Brasileirão

O Botafogo encerrou sua sequência de jogos antes da Data Fifa em uma situação incômoda no Campeonato Brasileiro. A equipe alvinegra, que perdeu por 2 a 0 para o Internacional, no dia 4 de outubro, no Beira-Rio, caiu para a quinta colocação na tabela, com 43 pontos.

O resultado estacionou o time de Davide Ancelotti e abriu espaço para a ultrapassagem do Mirassol, que venceu o Fluminense por 2 a 1, em jogo atrasado da 13ª rodada, realizado na última quarta-feira (9). Com o triunfo, o clube paulista chegou aos 46 pontos, superando o Botafogo e entrando no G4.

A situação alvinegra pode se complicar ainda mais nas próximas rodadas. O Bahia, atual sexto colocado, também soma 43 pontos, mas tem um jogo a menos que o Botafogo. Além disso, as duas equipes têm o mesmo número de vitórias (12) - primeiro critério de desempate -, o que significa que, em caso de vitória baiana no jogo adiado, o time nordestino ultrapassará o Botafogo.

Logo atrás, o Fluminense aparece em sétimo lugar, com 38 pontos e também um jogo a menos. Mesmo que vença a partida pendente, o Tricolor não alcançaria o Botafogo, mas se aproximaria na disputa por vaga na próxima Libertadores, ampliando a pressão na tabela.

Botafogo ainda sonha com título?

Além da perda de posições imediatas, o Botafogo também vê a disputa pelo título do Brasileirão mais distante. O Palmeiras e o Flamengo lideram a competição com 55 pontos, 12 a mais que o Alvinegro.

O time de Abel Ferreira tem ainda dois jogos a menos (25), enquanto o Flamengo disputou 26 partidas. Já o Cruzeiro, que ocupa a terceira colocação com 52 pontos, é o único do trio da ponta com o mesmo número de jogos que o Botafogo (27), o que torna o time mineiro o rival mais próximo na pontuação.

Com o retorno apenas após a Data Fifa, o Botafogo deve aproveitar o período para corrigir falhas e buscar uma retomada imediata no campeonato. A meta é clara: retornar ao G4 e assegurar uma classificação direta para a Libertadores. A equipe, que chegou a brigar pelas primeiras posições no início do segundo turno, agora vê sua campanha ameaçada por oscilações.