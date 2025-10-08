Globo pede, e CBF altera horário de Flamengo x Palmeiras

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) alterou o horário da partida entre Flamengo e Palmeiras, no próximo dia 19 (domingo), no Maracanã, válida pela 29ª rodada do Brasileirão. A entidade atendeu a um pedido da Rede Globo, detentora dos direitos de transmissão do jogo, que agora está marcado para às 16h (de Brasília); antes, a bola rolaria às 18h30.

continua após a publicidade

➡️ Presidente do Flamengo desabafa sobre Libra: ‘Não vai cumprir’

O Rubro-Negro ocupa a segunda colocação do Campeonato Brasileiro, com 55 pontos, e perdeu a liderança na última rodada. A equipe foi ultrapassada justalmente pelo Verdão, que tem a mesma pontuação mas supera o rival pelo número de vitórias.

Antes do confronto direto na briga pelo título, Flamengo e Palmeiras tem outros compromissos. Os cariocas têm clássico contra o o Botafogo no dia 15, no Nilton Santos, após a pausa para a Data Fifa. Já os paulistas não terão descanso e encaram o Juventude neste sábado (11), em jogo atrasado da 12ª rodada. Depois, também no dia 15 o Alviverde enfrenta o Red Bull Bragantino; ambas partidas são no Allianz Parque.

continua após a publicidade

➡️ Declaração de Andreas Pereira sobre próximo Flamengo x Palmeiras viraliza: ‘Inacreditável’

Flamengo e Palmeiras duelam nos bastidores

O atrito da diretoria do Palmeiras com os dirigentes do Flamengo iniciou após uma liminar obtida pelo rubro-negro no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, onde bloqueava um repasse de R$ 77 milhões aos clubes que integram a Libra.

O valor, que era referente a uma parte dos ganhos de audiência da liga, não chegou às equipes do bloco, o que gerou indignação e diversas equipes se manifestaram publicamente.

continua após a publicidade

Os times afetados são: Palmeiras, RB Bragantino, São Paulo, Santos, Atlético Mineiro, Bahia, Grêmio, Vitória, Remo, Paysandu, Volta Redonda, ABC, Guarani, Sampaio Corrêa e Brusque, além do próprio Flamengo, que também integra a Libra.

A presidente também ressaltou a importância da humildade, afirmando que o Flamengo não pode agir apenas em benefício próprio, sem considerar o coletivo do futebol brasileiro.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte