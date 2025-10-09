Suécia e Suíça se enfrentam nesta sexta-feira (10), às 15h45 (de Brasília), na Strawberry Arena, em Estocolmo, pela 3ª rodada do Grupo B das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2026. A partida terá transmissão ao vivo pelo SporTV 2 (canal fechado). ➡️Clique para assistir no SporTV.

A Suécia ainda busca sua primeira vitória nas Eliminatórias. Com apenas um ponto em dois jogos, a equipe de Jon Dahl Tomasson precisa reagir para não se complicar na disputa por uma vaga no Mundial. Após perder para Kosovo por 2 a 0, os suecos devem ter mudanças: Johansson será o goleiro titular, enquanto Isak entra no ataque no lugar de Elanga.

A Suíça, por sua vez, vive momento oposto. Líder e com 100% de aproveitamento, o time comandado por Murat Yakin pode encaminhar a classificação se vencer na Suécia. A única alteração prevista é a entrada de Manzambi no meio-campo, na vaga de Rieder.

Tudo sobre o jogo entre Suécia e Suíça (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA



Suécia 🆚 Suíça

3ª rodada – Eliminatórias Europeias

📆 Data e horário: sexta-feira, 10 de outubro, às 15h45 (de Brasília)

📍 Local: Strawberry Arena, em Estocolmo (SUE)

👁️ Onde assistir: SporTV 2 (canal fechado)

🕴️ Arbitragem: Antony Taylor (ING)

🚩 Assistentes: Gary Beswick (ING) e Adam Nunn (ING)

📺 VAR: Michael Salisbury (ING)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🔵🟡 Suécia (Técnico: Jon Dahl Tomasson)

Johansson; Gudmundsson, Hien e Ekdal; Svensson, Saletros, Ayari, Larsson e Bernhardsson; Isak e Gyökeres.

🔴⚪ Suíça (Técnico: Murat Yakin)

Kobel; Rodriguez, Akanji, Elvedi e Widmer; Xhaka, Manzambi e Freuler; Vargas, Embolo e Ndoye.

Suécia x Suiça pelas Eliminatórias Europeias (Arte: Lance!)

