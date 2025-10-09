Suécia x Suiça: onde assistir e prováveis escalações ao jogo das Eliminatórias da Copa
Confira todas as informações do duelo
- Matéria
- Mais Notícias
Suécia e Suíça se enfrentam nesta sexta-feira (10), às 15h45 (de Brasília), na Strawberry Arena, em Estocolmo, pela 3ª rodada do Grupo B das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2026. A partida terá transmissão ao vivo pelo SporTV 2 (canal fechado). ➡️Clique para assistir no SporTV.
Relacionadas
➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
A Suécia ainda busca sua primeira vitória nas Eliminatórias. Com apenas um ponto em dois jogos, a equipe de Jon Dahl Tomasson precisa reagir para não se complicar na disputa por uma vaga no Mundial. Após perder para Kosovo por 2 a 0, os suecos devem ter mudanças: Johansson será o goleiro titular, enquanto Isak entra no ataque no lugar de Elanga.
Ficha do jogo
A Suíça, por sua vez, vive momento oposto. Líder e com 100% de aproveitamento, o time comandado por Murat Yakin pode encaminhar a classificação se vencer na Suécia. A única alteração prevista é a entrada de Manzambi no meio-campo, na vaga de Rieder.
Tudo sobre o jogo entre Suécia e Suíça (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Suécia 🆚 Suíça
3ª rodada – Eliminatórias Europeias
📆 Data e horário: sexta-feira, 10 de outubro, às 15h45 (de Brasília)
📍 Local: Strawberry Arena, em Estocolmo (SUE)
👁️ Onde assistir: SporTV 2 (canal fechado)
🕴️ Arbitragem: Antony Taylor (ING)
🚩 Assistentes: Gary Beswick (ING) e Adam Nunn (ING)
📺 VAR: Michael Salisbury (ING)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
🔵🟡 Suécia (Técnico: Jon Dahl Tomasson)
Johansson; Gudmundsson, Hien e Ekdal; Svensson, Saletros, Ayari, Larsson e Bernhardsson; Isak e Gyökeres.
🔴⚪ Suíça (Técnico: Murat Yakin)
Kobel; Rodriguez, Akanji, Elvedi e Widmer; Xhaka, Manzambi e Freuler; Vargas, Embolo e Ndoye.
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
- Matéria
- Mais Notícias