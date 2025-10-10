Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – sexta (10/10/2025)
Veja os jogos televisionados desta sexta (10)
Quem joga no futebol hoje? Neste sexta-feira (10), o dia promete ser movimentado. Os principais destaques dos jogos de hoje são os das Eliminatórias europeias, africanas e norte-americanas para a Copa do Mundo e entre outros.
Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (sexta-feira, 10 de outubro de 2025)
Amistoso
Coreia do Sul x Brasil – 8h – Globo, Sportv e ge tv
Argentina x Venezuela – 21h – CazéTV
Eliminatórias Europeias
Cazaquistão x Liechtenstein – 11h – Sportv 2
Alemanha x Luxemburgo – 15h45 – ESPN e Disney+
Bélgica x Macedônia do Norte – 15h45 – Disney+
França x Azerbaijão – 15h45 – Sportv
Irlanda do Norte x Eslováquia – 15h45 – Disney+
Islândia x Ucrânia – 15h45 – ESPN 4 e Disney+
Kosovo x Eslovênia – 15h45 – Canais Sportv
Suécia x Suíça – 15h45 – Sportv 2
Eliminatórias Africanas
Gâmbia x Gabão – 10h – FIFA+
Ruanda x Benin – 10h – FIFA+
Seicheles x Costa do Marfim – 10h – FIFA+
Sudão do Sul x Senegal – 10h – FIFA+
Sudão x Mauritânia – 10h – FIFA+
Togo x República Democrática do Congo – 10h – FIFA+
Lesoto x Nigéria – 13h – FIFA+
São Tomé e Príncipe x Tunísia – 13h – FIFA+
Zimbábue x África do Sul – 13h – FIFA+
Eliminatórias da Concacaf
Suriname x Guatemala – 18h – Canal GOAT
Bermuda x Trindade e Tobago – 19h – Canal GOAT
Curaçao x Jamaica – 20h – Canal GOAT
El Salvador x Panamá – 22h – Canal GOAT
Eliminatórias da Eurocopa sub-21
Alemanha sub-21 x Grécia sub-21 – 13h – FIFA+
Amistoso sub-23
Indonésia sub-23 x Índia sub-23 – 10h – FIFA+
Amistoso sub-20
Portugal sub-20 x Alemanha sub-20 – 13h – FIFA+
Paulistão sub-20 (quartas de final)
Guarani sub-20 x Ponte Preta sub-20 – 15h – Paulistão (YouTube)
EC São Bernardo sub-20 x Santos sub-20 – 15h – Ulisses TV (YouTube)
São Paulo sub-20 x Ferroviária sub-20 – 15h – TNT Sports (YouTube)
Campeonato Uruguaio
Plaza Colonia x Progreso – 19h – Disney+
NWSL (Liga feminina dos EUA)
Orlando Pride (F) x Portland Thorns (F) – 21h – Canal GOAT
Campeonato Neozelandês
Auckland City x Western Suburbs – 22h – FIFA+
