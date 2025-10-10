menu hamburguer
Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – sexta (10/10/2025)

Veja os jogos televisionados desta sexta (10)

Rio de Janeiro (RJ)
10/10/2025
05:00
Quem joga no futebol hoje? Neste sexta-feira (10), o dia promete ser movimentado. Os principais destaques dos jogos de hoje são os das Eliminatórias europeias, africanas e norte-americanas para a Copa do Mundo e entre outros.

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (sexta-feira, 10 de outubro de 2025)

Amistoso

Coreia do Sul x Brasil – 8h – Globo, Sportv e ge tv
Argentina x Venezuela – 21h – CazéTV

Eliminatórias Europeias

Cazaquistão x Liechtenstein – 11h – Sportv 2
Alemanha x Luxemburgo – 15h45 – ESPN e Disney+
Bélgica x Macedônia do Norte – 15h45 – Disney+
França x Azerbaijão – 15h45 – Sportv
Irlanda do Norte x Eslováquia – 15h45 – Disney+
Islândia x Ucrânia – 15h45 – ESPN 4 e Disney+
Kosovo x Eslovênia – 15h45 – Canais Sportv
Suécia x Suíça – 15h45 – Sportv 2

Jogos de hoje: a França enfrenta o Azerbaijão pelas Eliminatórias (foto: FRANCK FIFE / AFP)
Jogos de hoje: a França enfrenta o Azerbaijão pelas Eliminatórias (foto: FRANCK FIFE / AFP)

Eliminatórias Africanas

Gâmbia x Gabão – 10h – FIFA+
Ruanda x Benin – 10h – FIFA+
Seicheles x Costa do Marfim – 10h – FIFA+
Sudão do Sul x Senegal – 10h – FIFA+
Sudão x Mauritânia – 10h – FIFA+
Togo x República Democrática do Congo – 10h – FIFA+
Lesoto x Nigéria – 13h – FIFA+
São Tomé e Príncipe x Tunísia – 13h – FIFA+
Zimbábue x África do Sul – 13h – FIFA+

Eliminatórias da Concacaf

Suriname x Guatemala – 18h – Canal GOAT
Bermuda x Trindade e Tobago – 19h – Canal GOAT
Curaçao x Jamaica – 20h – Canal GOAT
El Salvador x Panamá – 22h – Canal GOAT

Eliminatórias da Eurocopa sub-21

Alemanha sub-21 x Grécia sub-21 – 13h – FIFA+

Amistoso sub-23

Indonésia sub-23 x Índia sub-23 – 10h – FIFA+

Amistoso sub-20

Portugal sub-20 x Alemanha sub-20 – 13h – FIFA+

Paulistão sub-20 (quartas de final)

Guarani sub-20 x Ponte Preta sub-20 – 15h – Paulistão (YouTube)
EC São Bernardo sub-20 x Santos sub-20 – 15h – Ulisses TV (YouTube)
São Paulo sub-20 x Ferroviária sub-20 – 15h – TNT Sports (YouTube)

Campeonato Uruguaio

Plaza Colonia x Progreso – 19h – Disney+

NWSL (Liga feminina dos EUA)

Orlando Pride (F) x Portland Thorns (F) – 21h – Canal GOAT

Campeonato Neozelandês

Auckland City x Western Suburbs – 22h – FIFA+

