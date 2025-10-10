O Palmeiras renovou o contrato do meio-campista Luis Pacheco, do time Sub-17, nesta quinta-feira (9), com validade até setembro de 2028. O que chama a atenção é o valor da multa rescisória do garoto: 100 milhões de euros (cerca de R$ 630 milhões, na cotação atual) para clubes do exterior.

O jogador de 17 anos tem passagens pelas categorias de base da Seleção Brasileira, participou de treinamentos com o time profissional nesta semana e já está no radar do técnico Abel Ferreira. A informação foi divulgada inicialmente pelo site 'GE'.

Nas categorias de base do Verdão, Luis Pacheco utiliza a camisa número 5 e, com a série de desfalques que o time tem nesta Data Fifa, há chances de ser relacionado pela primeira vez pela comissão técnica para o duelo contra o Juventude, marcado para este sábado (11), às 19h (de Brasília), no Allianz Parque, em partida atrasada pela 12ª rodada do Cameponato Brasileiro.

Nesta semana, após a eliminação do Brasil na Copa do Mundo Sub-20, no Chile, o Palmeiras contou com os retornos do atacante Luighi, os meias Coutinho e Erick Belé, além do lateral-direito Gilberto. É provável que todos eles sejam relacionados para este duelo.

No meio-campo, os desfalques de Abel Ferreira são: Lucas Evangelista, que passou por cirurgia, Aníbal Moreno e Emiliano Martínez, que estão com as Seleções Argentina e Uruguaia, respectivamente. O time paulista é o atual líder do Brasileirão com 55 pontos e pode aumentar a vantagem para os concorrentes caso vença nesta rodada.

Nesta temporada, Luis Pacheco disputou 22 jogos e marcou cinco gols pelo time Sub-17. Pelo Sub-20, foram três jogos e nenhum gol.