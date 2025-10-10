menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsPalmeiras

Palmeiras renova com joia de 17 anos e define multa milionária; veja detalhes

Meio-campista tem 17 anos teve seu vínculo renovado até setembro de 2028

IMG_8464-aspect-ratio-1024-1024
Rafaela Cardoso
São Paulo (SP)
Dia 10/10/2025
15:48
Luis Felipe Pacheco, meio-campista do Palmeiras
imagem cameraFoto: Arquivo pessoal
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Palmeiras renovou o contrato do meio-campista Luis Pacheco, do time Sub-17, nesta quinta-feira (9), com validade até setembro de 2028. O que chama a atenção é o valor da multa rescisória do garoto: 100 milhões de euros (cerca de R$ 630 milhões, na cotação atual) para clubes do exterior.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

O jogador de 17 anos tem passagens pelas categorias de base da Seleção Brasileira, participou de treinamentos com o time profissional nesta semana e já está no radar do técnico Abel Ferreira. A informação foi divulgada inicialmente pelo site 'GE'.

Nas categorias de base do Verdão, Luis Pacheco utiliza a camisa número 5 e, com a série de desfalques que o time tem nesta Data Fifa, há chances de ser relacionado pela primeira vez pela comissão técnica para o duelo contra o Juventude, marcado para este sábado (11), às 19h (de Brasília), no Allianz Parque, em partida atrasada pela 12ª rodada do Cameponato Brasileiro.

continua após a publicidade

Nesta semana, após a eliminação do Brasil na Copa do Mundo Sub-20, no Chile, o Palmeiras contou com os retornos do atacante Luighi, os meias Coutinho e Erick Belé, além do lateral-direito Gilberto. É provável que todos eles sejam relacionados para este duelo.

No meio-campo, os desfalques de Abel Ferreira são: Lucas Evangelista, que passou por cirurgia, Aníbal Moreno e Emiliano Martínez, que estão com as Seleções Argentina e Uruguaia, respectivamente. O time paulista é o atual líder do Brasileirão com 55 pontos e pode aumentar a vantagem para os concorrentes caso vença nesta rodada.

continua após a publicidade

Nesta temporada, Luis Pacheco disputou 22 jogos e marcou cinco gols pelo time Sub-17. Pelo Sub-20, foram três jogos e nenhum gol.

Luis Felipe Pacheco, meio-campista do Palmeiras
Foto: Arquivo pessoal

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias