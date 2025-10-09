Flamengo acerta a contratação de jogador da base do Palmeiras

O Flamengo acertou a contratação do goleiro Pedro Henrique Batista, de 17 anos, para atuar nas categorias de base do clube. O jogador pertencia ao Palmeiras, mas entrou em acordo com a equipe paulista para uma liberação antecipada.

No acerto, o Palmeiras concordou em liberar o atleta antes do término do vínculo, mas manteve 30% dos direitos econômicos, com o objetivo de lucrar em uma futura negociação. Os moldes do negócio foram divulgados inicialmente pelo perfil ‘FlaBase’ e confirmados pelo LANCE!.

— Obrigado Palmeiras. Encerro esse ciclo com muita gratidão! Foram anos de muito trabalho, conquistas e aprendizados! Obrigado a todos do clube que de alguma forma ajudaram na minha formação! Agradeço a Deus por cada momento vivido com essa camisa! Tudo no tempo Dele! — disse Pedro pelas redes sociais.

Pedro Henrique é natural de São Paulo e estava no Palmeiras desde 2023.

Pedro Henrique atuava pela equipe Sub-17 do Flamengo (Foto: Reprodução/ Instagram)

Estreia pelo Flamengo

Anunciado oficialmente no dia 24 de setembro, Pedro Henrique Batista já fez sua estreia com a camisa rubro-negra. A primeira partida foi disputada nesta quarta-feira (8), fora de casa, contra o Resende.

O Flamengo venceu por 2 a 1, no Estádio do Trabalhador, localizado no município que leva o mesmo nome do adversário, na região sul do estado do Rio de Janeiro. Os gols foram marcados por Rafinha e João Ricardo. Pedro Henrique foi o goleiro titular.

— O goleiro Pedro Batista foi contratado pelo Flamengo junto ao Palmeiras, e passa a fazer parte da equipe carioca para a sequência de sua carreira. Agradecemos aos clubes pela parceria e confiança, e desejamos ao atleta sucesso neste novo ciclo. Que seja uma jornada de conquistas, Pedro! Vamos por mais — comentou a empresa que agencia a carreira do atleta.