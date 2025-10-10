Palmeiras x Juventude: onde assistir, horário e escalações do jogo do Brasileirão

Palmeiras e Juventude se enfrentam neste sábado (11), a partir das 19h (de Brasília), no Allianz Parque, em duelo atrasado, válido pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão do SporTV (TV fechada) e do Premiere (pay-per-view). ➡️ Clique aqui para assistir no Premiere.

Atualmente, o time comandado por Abel Ferreira é o líder do Brasileirão, com 55 pontos, mesma pontuação do Flamengo, mas à frente pelo critério de desempate da competição. Caso vença nesta rodada, o Verdão abrirá vantagem na ponta da tabela. Por outro lado, o Juventude vive uma situação completamente diferente. O time gaúcho é o penúltimo colocado, com apenas 23 pontos.

Data e Hora sábado, 11 de outubro, 19h (de Brasília) Local Allianz Parque, em São Paulo (SP)

Para este duelo durante a Data Fifa, o Palmeiras precisará se superar para lidar com a série de desfalques, seja em razão de lesão, suspensão ou convocação para as seleções. O treinador português precisará mudar praticamente todos os setores do time para conseguir escalar um time forte, e o setor que mais preocupa é justamente o ataque: apenas Bruno Rodrigues e Luighi estarão à disposição.

Veja a lista de desfalques do Palmeiras contra o Juventude:

Vitor Roque (suspenso)

Emiliano Martínez (convocado pelo Uruguai)

Facundo Torres (convocado pelo Uruguai)

Gustavo Gómez (convocado pelo Paraguai)

Flaco López (convocado pela Argentina)

Aníbal Moreno (convocado pela Argentina)

Paulinho (lesão)

Lucas Evangelista (lesão)

Khellven (lesão)

Ramón Sosa (lesionado)

✅ FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS X JUVENTUDE

12ª RODADA DO BRASILEIRÃO

🗓️ Data e horário: sábado, 11 de outubro, 19h (de Brasília)

📍 Local: Allianz Paeque, São Paulo (SP)

📺 Transmissão: SporTV (TV fechada) e Premiere (pay-per-view)

🧑‍⚖️ Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)

🚩 Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Douglas Pagung (ES)

🏁 VAR: Rodolpho Toski Marques (PR)

⚽ ESCALAÇÕES

PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)

Weverton, Giay (Khellven), Murilo, Bruno Fuchs e Piquerez; Andreas Pereira, Allan, Felipe Anderson e Mauricio; Raphael Veiga e Luighi (Bruno Rodrigues).

JUVENTUDE (Técnico: Thiago Carpini)

Jandrei; Reginaldo, Luan Freitas, Rodrigo Sam (Cipriano) e Ewerthon; Jadson, Caíque, Mandaca e Lucas Fernandes (Nenê); Ênio e Gabriel Taliari.

