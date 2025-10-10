menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsOnde Assistir

Palmeiras x Juventude: onde assistir, horário e escalações do jogo do Brasileirão

Equipes se enfrentam neste sábado (11), no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro

IMG_8464-aspect-ratio-1024-1024
Rafaela Cardoso
São Paulo (SP)
Dia 10/10/2025
11:00
Foto: Arte / Lance!
imagem cameraFoto: Arte / Lance!
  • Matéria
  • Mais Notícias

Palmeiras e Juventude se enfrentam neste sábado (11), a partir das 19h (de Brasília), no Allianz Parque, em duelo atrasado, válido pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão do SporTV (TV fechada) e do Premiere (pay-per-view). ➡️ Clique aqui para assistir no Premiere.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Em meio a desfalques, Palmeiras deve contar com reforços da base contra o Juventude

Atualmente, o time comandado por Abel Ferreira é o líder do Brasileirão, com 55 pontos, mesma pontuação do Flamengo, mas à frente pelo critério de desempate da competição. Caso vença nesta rodada, o Verdão abrirá vantagem na ponta da tabela. Por outro lado, o Juventude vive uma situação completamente diferente. O time gaúcho é o penúltimo colocado, com apenas 23 pontos.

Ficha do jogo

Palmeiras-escudo-onde-assistir
PAL
Juventude-escudo-onde-assistir
JUV
BRASILEIRÃO
12ª RODADA
Data e Hora
sábado, 11 de outubro, 19h (de Brasília)
Local
Allianz Parque, em São Paulo (SP)
Árbitro
Davi de Oliveira Lacerda (ES)
Assistentes
Bruno Raphael Pires (GO) e Douglas Pagung (ES)
Var
Rodolpho Toski Marques (PR)
Onde assistir

Para este duelo durante a Data Fifa, o Palmeiras precisará se superar para lidar com a série de desfalques, seja em razão de lesão, suspensão ou convocação para as seleções. O treinador português precisará mudar praticamente todos os setores do time para conseguir escalar um time forte, e o setor que mais preocupa é justamente o ataque: apenas Bruno Rodrigues e Luighi estarão à disposição.

continua após a publicidade

Veja a lista de desfalques do Palmeiras contra o Juventude:

  • Vitor Roque (suspenso)
  • Emiliano Martínez (convocado pelo Uruguai)
  • Facundo Torres (convocado pelo Uruguai)
  • Gustavo Gómez (convocado pelo Paraguai)
  • Flaco López (convocado pela Argentina)
  • Aníbal Moreno (convocado pela Argentina)
  • Paulinho (lesão)
  • Lucas Evangelista (lesão)
  • Khellven (lesão)
  • Ramón Sosa (lesionado)

✅ FICHA TÉCNICA
PALMEIRAS X JUVENTUDE
12ª RODADA DO BRASILEIRÃO

🗓️ Data e horário: sábado, 11 de outubro, 19h (de Brasília)
📍 Local: Allianz Paeque, São Paulo (SP)
📺 Transmissão: SporTV (TV fechada) e Premiere (pay-per-view)
🧑‍⚖️ Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)
🚩 Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Douglas Pagung (ES)
🏁 VAR: Rodolpho Toski Marques (PR)

⚽ ESCALAÇÕES

PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)
Weverton, Giay (Khellven), Murilo, Bruno Fuchs e Piquerez; Andreas Pereira, Allan, Felipe Anderson e Mauricio; Raphael Veiga e Luighi (Bruno Rodrigues).

continua após a publicidade

JUVENTUDE (Técnico: Thiago Carpini)
Jandrei; Reginaldo, Luan Freitas, Rodrigo Sam (Cipriano) e Ewerthon; Jadson, Caíque, Mandaca e Lucas Fernandes (Nenê); Ênio e Gabriel Taliari.

➡️Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

BRASILEIRO A 2025, SAO PAULO X PALMEIRAS
Foto: Marcello Zambrana/AGIF
Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias