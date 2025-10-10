Palmeiras x Juventude: onde assistir, horário e escalações do jogo do Brasileirão
Equipes se enfrentam neste sábado (11), no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro
Palmeiras e Juventude se enfrentam neste sábado (11), a partir das 19h (de Brasília), no Allianz Parque, em duelo atrasado, válido pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão do SporTV (TV fechada) e do Premiere (pay-per-view). ➡️ Clique aqui para assistir no Premiere.
➡️ Em meio a desfalques, Palmeiras deve contar com reforços da base contra o Juventude
Atualmente, o time comandado por Abel Ferreira é o líder do Brasileirão, com 55 pontos, mesma pontuação do Flamengo, mas à frente pelo critério de desempate da competição. Caso vença nesta rodada, o Verdão abrirá vantagem na ponta da tabela. Por outro lado, o Juventude vive uma situação completamente diferente. O time gaúcho é o penúltimo colocado, com apenas 23 pontos.
Ficha do jogo
Para este duelo durante a Data Fifa, o Palmeiras precisará se superar para lidar com a série de desfalques, seja em razão de lesão, suspensão ou convocação para as seleções. O treinador português precisará mudar praticamente todos os setores do time para conseguir escalar um time forte, e o setor que mais preocupa é justamente o ataque: apenas Bruno Rodrigues e Luighi estarão à disposição.
Veja a lista de desfalques do Palmeiras contra o Juventude:
- Vitor Roque (suspenso)
- Emiliano Martínez (convocado pelo Uruguai)
- Facundo Torres (convocado pelo Uruguai)
- Gustavo Gómez (convocado pelo Paraguai)
- Flaco López (convocado pela Argentina)
- Aníbal Moreno (convocado pela Argentina)
- Paulinho (lesão)
- Lucas Evangelista (lesão)
- Khellven (lesão)
- Ramón Sosa (lesionado)
✅ FICHA TÉCNICA
PALMEIRAS X JUVENTUDE
12ª RODADA DO BRASILEIRÃO
🗓️ Data e horário: sábado, 11 de outubro, 19h (de Brasília)
📍 Local: Allianz Paeque, São Paulo (SP)
📺 Transmissão: SporTV (TV fechada) e Premiere (pay-per-view)
🧑⚖️ Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)
🚩 Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Douglas Pagung (ES)
🏁 VAR: Rodolpho Toski Marques (PR)
⚽ ESCALAÇÕES
PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)
Weverton, Giay (Khellven), Murilo, Bruno Fuchs e Piquerez; Andreas Pereira, Allan, Felipe Anderson e Mauricio; Raphael Veiga e Luighi (Bruno Rodrigues).
JUVENTUDE (Técnico: Thiago Carpini)
Jandrei; Reginaldo, Luan Freitas, Rodrigo Sam (Cipriano) e Ewerthon; Jadson, Caíque, Mandaca e Lucas Fernandes (Nenê); Ênio e Gabriel Taliari.
