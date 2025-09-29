Atalanta e Club Brugge se enfrentam nesta terça-feira (30), às 16h (de Brasília), no Stadio di Bergamo, na Itália, pela segunda rodada da fase de grupos da Champions League. No Brasil, a partida terá transmissão ao vivo e exclusiva pelo Space (TV fechada) e pela HBO Max (streaming). ➡️Assista à Champions League na MAX com UOL PLAY

Ficha do jogo ATA BRU 2ª rodada Champions League Data e Hora Terça-feira (30), às 16h (de Brasília) Local Stadio di Bergamo, na Itália Árbitro Espen Eskås (NOR) Assistentes Jan Erik Engan (NOR), Isaak Elias Bashevkin (NOR), Rohit Saggi (quarto árbitro) Var Bastian Dankert (GER), Sören Storks (assistente VAR)

Atalanta 🔵⚫

A Atalanta, após terminar em nono na fase de liga da temporada passada, enfrentou um playoff difícil contra o próprio Brugge, perdendo por 5 a 2 no agregado e comprometendo sua campanha. Na Champions 2024/25, a equipe perdeu apenas três partidas, duas delas contra os belgas e uma contra o Real Madrid. A temporada atual começou com uma derrota pesada por 4 a 0 contra o PSG, o pior resultado fora de casa na história europeia do clube.

Sob o comando do técnico Ivan Jurić, que assumiu após Gian Piero Gasperini, a Atalanta sofreu gols em seis das últimas sete partidas da Uefa. O time italiano segue invicto nas competições nacionais, com sua única derrota sendo para o PSG. No último fim de semana, a equipe empatou em 1 a 1 contra a Juventus, com Kamaldeen Sulemana marcando, mas Marten de Roon sendo expulso. Agora, busca começar bem sua campanha continental neste ano.

Kamal-Deen Sulemana, da Atalanta, comemora o gol contra a Juventus no Allianz Stadium, em Turim (Foto: Isabella Bonotto/AFP)

Club Brugge ⚫🔵

Assim como o adversário, o Brugge ainda busca seu primeiro título importante na Champions. O time belga venceu a Atalanta nas duas partidas do playoff em fevereiro e tentará repetir o bom desempenho em Bérgamo de 2024/25. No geral, a equipe perdeu apenas três das últimas 16 partidas na fase de grupos ou de liga. Atualmente, ocupam a segunda posição na Pro League, seis pontos atrás do campeão Union Saint-Gilloise, após um empate 5 a 5 contra o Westerlo e uma vitória sobre o Standard Liege.

Nicky Hayen, técnico do Club Brugge, durante treino antes do jogo contra a Atalanta pela Champions League (Foto: Bruno Fahy/AFP)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Atalanta (Técnico: Ivan Jurić)

Marco Carnesecchi; Odilon Kossounou, Berat Djimsiti, Honest Ahanor; Raoul Bellanova, Marten de Roon, Mario Pašalić, Davide Zappacosta; Charles De Ketelaere, Kamaldeen Sulemana; Luka Krstović.

Club Brugge (Técnico: Nicky Hayen)

Noah Jackers; Kyriani Sabbe, Joel Ordoñez, Brandon Mechele, Bjorn Meijer; Aleksandar Stanković, Cisse Sandra, Carlos Forbs, Christos Tzolis, Hans Vanaken; Nicolo Tresoldi.

