Atalanta x Club Brugge: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Champions League
Confira as principais informações do duelo válido pela segunda rodada da fase de liga
Atalanta e Club Brugge se enfrentam nesta terça-feira (30), às 16h (de Brasília), no Stadio di Bergamo, na Itália, pela segunda rodada da fase de grupos da Champions League. No Brasil, a partida terá transmissão ao vivo e exclusiva pelo Space (TV fechada) e pela HBO Max (streaming). ➡️Assista à Champions League na MAX com UOL PLAY
Ficha do jogo
Atalanta 🔵⚫
A Atalanta, após terminar em nono na fase de liga da temporada passada, enfrentou um playoff difícil contra o próprio Brugge, perdendo por 5 a 2 no agregado e comprometendo sua campanha. Na Champions 2024/25, a equipe perdeu apenas três partidas, duas delas contra os belgas e uma contra o Real Madrid. A temporada atual começou com uma derrota pesada por 4 a 0 contra o PSG, o pior resultado fora de casa na história europeia do clube.
Sob o comando do técnico Ivan Jurić, que assumiu após Gian Piero Gasperini, a Atalanta sofreu gols em seis das últimas sete partidas da Uefa. O time italiano segue invicto nas competições nacionais, com sua única derrota sendo para o PSG. No último fim de semana, a equipe empatou em 1 a 1 contra a Juventus, com Kamaldeen Sulemana marcando, mas Marten de Roon sendo expulso. Agora, busca começar bem sua campanha continental neste ano.
Club Brugge ⚫🔵
Assim como o adversário, o Brugge ainda busca seu primeiro título importante na Champions. O time belga venceu a Atalanta nas duas partidas do playoff em fevereiro e tentará repetir o bom desempenho em Bérgamo de 2024/25. No geral, a equipe perdeu apenas três das últimas 16 partidas na fase de grupos ou de liga. Atualmente, ocupam a segunda posição na Pro League, seis pontos atrás do campeão Union Saint-Gilloise, após um empate 5 a 5 contra o Westerlo e uma vitória sobre o Standard Liege.
Tudo sobre o jogo entre Atalanta x Club Brugge pela Champions League (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Atalanta (ITA) 🆚 Club Brugge (BEL)
2ª rodada — Champions League
📆 Data e horário: terça-feira, 30 de setembro, às 18h45 (CET)
📍 Local: Stadio di Bergamo (ITA)
👁️ Onde assistir: Space (TV fechada) e pela HBO Max (streaming)
🕴️ Arbitragem: Espen Eskås (NOR)
🚩 Assistentes: Jan Erik Engan (NOR), Isaak Elias Bashevkin (NOR), Rohit Saggi (quarto árbitro)
📺 VAR: Bastian Dankert (GER), Sören Storks (assistente VAR)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Atalanta (Técnico: Ivan Jurić)
Marco Carnesecchi; Odilon Kossounou, Berat Djimsiti, Honest Ahanor; Raoul Bellanova, Marten de Roon, Mario Pašalić, Davide Zappacosta; Charles De Ketelaere, Kamaldeen Sulemana; Luka Krstović.
Club Brugge (Técnico: Nicky Hayen)
Noah Jackers; Kyriani Sabbe, Joel Ordoñez, Brandon Mechele, Bjorn Meijer; Aleksandar Stanković, Cisse Sandra, Carlos Forbs, Christos Tzolis, Hans Vanaken; Nicolo Tresoldi.
