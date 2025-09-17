O PSG venceu a Atalanta por 4 a 0 nesta quarta-feira (17) no Parc des Princes, em Paris (França), em partida válida pela primeira rodada da fase de liga da Champions League 2025/26. Os gols da equipe francesa foram marcados por Marquinhos e Khvicha Kvaratskhelia no primeiro tempo, enquanto Nuno Mendes e Gonçalo Ramos completaram o placar na etapa final.

Com o resultado, o time comandado por Luis Enrique — que acompanhou mais uma partida das tribunas, e não à beira do campo — iniciou a fase de liga da Champions com uma vitória convincente e três pontos conquistados. A Atalanta, em processo de reformulação com Ivan Jurić, após a saída do técnico Gian Piero Gasperini, não conseguiu oferecer resistência fora de casa e estreia sem pontuar na competição.

Como foi a partida? ⚽

1️⃣ Primeiro tempo

Conhecido por sua característica marcação sob pressão, o PSG impôs intensidade à Atalanta desde os primeiros minutos de jogo. O zagueiro Marquinhos, inclusive, avançou desde o setor defensivo para recuperar a posse de bola próximo à área adversária e foi bem-sucedido. A jogada resultou em sobra para Bradley Barcola, que acionou Fabián Ruiz no lado esquerdo da grande área. O meio-campista encontrou o brasileiro infiltrando-se com inteligência na área e, como um verdadeiro centroavante, finalizou com precisão na pequena área, abrindo o placar aos 3'.

O segundo gol foi uma verdadeira obra-prima, digna do excelente 2025 que vive Kvaratskhelia. Desde que chegou ao PSG, o georgiano se consolidou como um dos principais jogadores da equipe e voltou a demonstrar sua qualidade. Aos 39', ele recebeu a bola no campo de ataque, pelo lado direito, e avançou em velocidade até a entrada da área, finalizando com força e precisão no ângulo esquerdo do goleiro adversário. Um golaço.

PSG 4x0 Atalanta: Marquinhos, autor do primeiro gol da partida (Foto: Franck Fife/AFP)

O placar poderia ter sido ainda mais elástico na primeira etapa, especialmente com Barcola. O francês chegou a balançar as redes após receber em profundidade e concluir com tranquilidade, mas o lance foi anulado por impedimento. Pouco depois, desperdiçou uma cobrança de pênalti em chute displicente.

2️⃣ Segundo tempo

Na segunda etapa, o ritmo do PSG se manteve elevado, e o terceiro gol veio com Nuno Mendes, aos 6'. Após belo passe em profundidade de Barcola pela esquerda, o lateral português cortou o marcador e finalizou rasteiro, quase sem ângulo, entre as pernas do goleiro adversário, fechando o placar.

Após o terceiro gol, a partida ganhou contornos mais abertos. A Atalanta passou a explorar o ataque em velocidade, enquanto os mandantes procuraram ampliar o placar com o impulso das substituições. No entanto, as chances claras de gol tornaram-se menos frequentes.

Para fechar o caixão nos acréscimos, após uma tentativa de lançamento pela esquerda direcionada a Barcola, Lorenzo Bernasconi tentou interceptar a jogada, porém acabou desviando a bola para o centro da área. Gonçalo Ramos aproveitou a oportunidade e finalizou com precisão para o fundo das redes.

O que vem por aí? 🔎

O próximo compromisso do PSG será o clássico contra o Olympique de Marselha, neste domingo (21), às 15h45 (de Brasília), no Orange Vélodrome, em partida válida pela quinta rodada da Ligue 1. O rival, inclusive, estreou com derrota na Champions para o Real Madrid. Antes disso, a Atalanta entra em campo às 10h (de Brasília), contra o Torino, no Estádio Olímpico de Turim, correspondente à quarta rodada da Serie A.

✅ FICHA TÉCNICA

PSG 4x0 Atalanta

1ª rodada — Champions League

🗓️ Data e horário: quarta-feira, dia 17 de setembro, às 16h (de Brasília)

📍 Local: Parc des Princes, em Paris (FRA)

🥅 Gols: Marquinhos 3'/1ºT (1-0); Khvicha Kvaratskhelia 39'/1ºT (2-0); Nuno Mendes 6'/2ºT (3-0); Gonçalo Ramos 46'/2ºT (4-0)

🟨 Cartões amarelos: Yunus Musah (ATA)

🔵🔴 PSG (Técnico: Luis Enrique)

Lucas Chevalier; Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho e Nuno Mendes (Ilya Zabarnyi); João Neves (Gonçalo Ramos), Vitinha, Fabián Ruiz (Warren Zaïre-Emery); Khvicha Kvaratskhelia (Ibrahim Mbaye), Senny Mayulu (Kang-in Lee) e Bradley Barcola.

🔵⚫ Atalanta (Técnico: Ivan Jurić)

Marco Carnesecchi; Odilon Kossounou; Isak Hien, Berat Djimsiti (Giorgio Scalvini/Honest Ahanor); Raoul Bellanova, Matteo de Roon, Yunus Musah (Marco Brescianini), Lorenzo Bernasconi, Mario Pašalić; Charles De Ketelaere (Lazar Samardžić); Daniel Maldini (Nikola Krstović).

