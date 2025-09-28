São Paulo x Ceará: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão
Tricolor e Vozão se enfrentam no Morumbis
- Matéria
- Mais Notícias
São Paulo e Ceará se enfrentam nesta segunda-feira, dia 29 de setembro, às 20h (de Brasília), no estádio do Morumbis. A partida vale pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. A transmissão será feito pela Sportv e pelo Premiere. ➡️Clique para assistir no Premiere.
Relacionadas
- Mais Esportes
NFL fará partida no Rio de Janeiro após sucesso em São Paulo; veja local
Mais Esportes26/09/2025
- Libertadores
Nacional repudia publicação da LDU após vitória sobre o São Paulo
Libertadores26/09/2025
- Fora de Campo
Tiago Leifert avalia lance perdido pelo São Paulo contra a LDU: ‘Cena de novela’
Fora de Campo26/09/2025
O Tricolor reúne forças após a eliminação nas quartas de final da Copa Libertadores contra a LDU. A decisão ocorreu no MorumBIS, e a equipe perdeu os dois jogos. Agora, os olhares e o foco de Hernán Crespo e do elenco se voltam totalmente para o Campeonato Brasileiro. Na sétima colocação, o time precisa encerrar o ano no G6 para garantir vaga na próxima edição.
O Ceará, por sua vez, concentra-se apenas no Brasileirão. Vem de empate por 1 a 1 com o Bahia. Na tabela, ocupa a 12ª colocação, com 28 pontos.
➡️Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo
Ficha do jogo
✅ FICHA TÉCNICA
SÃO PAULO X CEARÁ
CAMPEONATO BRASILEIRO - 25ª RODADA DO BRASILEIRO
🗓️ Data e horário: segunda-feira, dia 29 de setembro, às 20h (de Brasília);
📍 Local: Morumbis, São Paulo (SP);
📺 Transmissão: Premiere e Sportv
🟨 Árbitro: Bruno Arleu de Araujo
🚩 Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa e Marcia Bezerra Lopes Caetano
🏁 VAR: Rodrigo Nunes de Sa
⚽ ESCALAÇÕES
São Paulo (Técnico: Hernán Crespo)
Rafael; Arboleda, Sabino e Alan Franco; Maílton (Cédric), Alisson, Pablo Maia, Rodriguinho e Enzo Díaz; Rigoni e Luciano.
Ceará (Técnico: Léo Condé)
Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marcos Victor, Willian Machado e Matheus Bahia; Richardson, Dieguinho e Lourenço (Lucas Mugni); Galeano, Pedro Henrique e Paulo Baya
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias