Onde Assistir

São Paulo x Ceará: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Tricolor e Vozão se enfrentam no Morumbis

Izabella Giannola
São Paulo (SP)
Dia 28/09/2025
10:00
Onde assistir São Paulo x Ceará
São Paulo e Ceará se enfrentam pela 25ª rodada do Brasileirão (Foto: Arte/ Lance!)
  Matéria
  Mais Notícias

São Paulo e Ceará se enfrentam nesta segunda-feira, dia 29 de setembro, às 20h (de Brasília), no estádio do Morumbis. A partida vale pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. A transmissão será feito pela Sportv e pelo Premiere. ➡️Clique para assistir no Premiere.

O Tricolor reúne forças após a eliminação nas quartas de final da Copa Libertadores contra a LDU. A decisão ocorreu no MorumBIS, e a equipe perdeu os dois jogos. Agora, os olhares e o foco de Hernán Crespo e do elenco se voltam totalmente para o Campeonato Brasileiro. Na sétima colocação, o time precisa encerrar o ano no G6 para garantir vaga na próxima edição.

O Ceará, por sua vez, concentra-se apenas no Brasileirão. Vem de empate por 1 a 1 com o Bahia. Na tabela, ocupa a 12ª colocação, com 28 pontos.

BRASILEIRO A 2025, CEARA X SAO PAULO
(Foto: Lucas Emanuel/AGIF)

Ficha do jogo

São Paulo-escudo-onde-assistir
SAO
CEA
Brasileirão
25ª rodada do Brasileiro
Data e Hora
25 de setembro, 20h (de Brasília)
Local
Morumbis, São Paulo (SP)
Árbitro
Bruno Arleu de Araujo
Assistentes
Rodrigo Figueiredo Henrique Correa e Marcia Bezerra Lopes Caetano
Var
Rodrigo Nunes Sa
Onde assistir

✅ FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO X CEARÁ
CAMPEONATO BRASILEIRO - 25ª RODADA DO BRASILEIRO
🗓️ Data e horário: segunda-feira, dia 29 de setembro, às 20h (de Brasília);
📍 Local: Morumbis, São Paulo (SP);
📺 Transmissão: Premiere e Sportv
🟨 Árbitro: Bruno Arleu de Araujo
🚩 Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa e Marcia Bezerra Lopes Caetano
🏁 VAR: Rodrigo Nunes de Sa

⚽ ESCALAÇÕES

São Paulo (Técnico: Hernán Crespo)

Rafael; Arboleda, Sabino e Alan Franco; Maílton (Cédric), Alisson, Pablo Maia, Rodriguinho e Enzo Díaz; Rigoni e Luciano.

Ceará (Técnico: Léo Condé)

Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marcos Victor, Willian Machado e Matheus Bahia; Richardson, Dieguinho e Lourenço (Lucas Mugni); Galeano, Pedro Henrique e Paulo Baya

