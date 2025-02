Aston Villa e Tottenham se enfrentam neste domingo (9), às 14h35 (de Brasília), em partida válida pela 4ª fase da Copa da Inglaterra. O duelo terá como palco no Villa Park, em Birmingham, na Inglaterra e terá transmissão do Disney+ (streaming). ➡️Clique para assistir no Disney+

O histórico entre Aston Villa e Tottenham é equilibrado, com 79 vitórias para o Tottenham, 60 para o Aston Villa e 36 empates. No último encontro, o Tottenham venceu por 4 a 1. Nos últimos cinco jogos, a disputa foi mais acirrada, com três vitórias para o Aston Villa e duas para o Tottenham.

Na competição, as equipes se enfrentaram 12 vezes, com o Tottenham levando a melhor em sete ocasiões e o Aston Villa vencendo quatro vezes. Um empate em 1992 resultou em um replay, que favoreceu o time de Birmingham. Esse histórico sugere um jogo equilibrado e repleto de expectativas.

Confira as informações do jogo entre Aston Villa e Tottenham

✅ FICHA TÉCNICA

ASTON VILLA x TOTTENHAM

4ª FASE - COPA DA INGLATERRA

📆 Data e horário: domingo, 9 de fevereiro de 2025, às 14h35 (de Brasília)

📍 Local: Villa Park, em Birmingham, na Inglaterra

📺 Onde assistir: Disney+ (streaming)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

ASTON VILLA

Martinez; García, Konsa, Kamara e Digne; Tielemans, Bogarde, Rogers, Ramsey e McGinn; Watkins

TOTTENHAM

Kinsky; Pedro Porro, Gray, Davies e Spence; Bissouma, Bentancur, Moore e Kulusevski; Son e Tel