O Al-Nassr venceu o Al-Fayha por 3 a 0 nesta sexta-feira (7), no Al-Awwla Park Stadium, em Riad, na Arábia Saudita. Os gols da partida foram marcados pela dupla de ataque da equipe mandante: Jhon Durán, duas vezes, e Cristiano Ronaldo.

Durán, de 21 anos, atuou pela segunda vez como jogador do Al-Nassr, em dupla de ataque com Cristiano Ronaldo. O colombiano custou 77 milhões de euros (cerca de R$ 473 milhões, conforme a cotação atual) aos cofres do clube saudita pela transferência, além de bônus por metas ao atleta, sendo a contratação mais cara da janela de inverno.

Na partida contra o Al-Fayha, Durán finalizou na área de pé direito para abrir o placar, aos 22 minutos de jogo. Na segunda etapa, Mané cruzou e o colombiano encobriu o goleiro Mosquera para ampliar a vantagem.

Por fim, Cristiano Ronaldo fechou o placar. Em contra-ataque pelo lado direito, Nawaf Boushal encontrou o português na entrada da área. Após pique intenso de velocidade, o camisa 7 empurrou para o fundo do gol com o bico da chuteira.

Com o resultado, o Al-Nassr é o terceiro colocado na tabela do Campeonato Saudita, com 41 pontos, oito atrás do líder Al-Ittihad. Cristiano Ronaldo, por sua vez, é o artilheiro da competição, com 15 bolas na rede. Na carreira, o português alcançou o gol número 924, em 1265 partidas como profissional.

