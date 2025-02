Neste sábado (08), Racing e Boca Juniors se enfrentam pela 4ª rodada do campeonato argentino. A bola está prevista para rolar a partir das 22h15 (de Brasília) e o jogo acontecerá no Estádio Presidente Perón, casa do Racing, em Bueno Aires, na Argentina. O jogo terá transmissão ao vivo da ESPN 4 (canal fechado) e pelo Disney+ (streaming). ➡️Clique para assistir no Disney+

No clássico argentino, Racing e Boca Juniors chegam ao confronto em duelo no início da temporada argentina. Os clubes disputaram apenas três jogos e têm retrospectivo parecido na Primeira Liga Nacional, com o Racing estando apenas um ponto na frente do Boca Juniors no campeonato argentino. Os últimos 10 confrontos entre os times foi marcado pelo equilíbrio, sendo 4 vitórias para cada e dois empates.

O Racing começou o campeonato muito bem e alcançou duas vitórias nas duas primeiras partidas. O clube, em três partidas, fez 7 gols e é o melhor ataque da competição. Entretanto, o time perdeu a última partida no clássico contra o Estudiantes. Neste ano, o Racing tem três vitórias e uma derrota, sendo uma vitória em amistoso e os outros resultados na Primeira Liga Nacional.

➡️Boca Juniors planeja expansão de La Bombonera em 2026; veja fotos!

O Boca Juniors é um dos quatro times invictos no campeonato, porém, está ocupando a 11º posição no torneio. O time empatou os dois primeiros jogos, contra Argentinos Jrs. e Unión Santa Fe, e venceu contra o Huracán, jogando em La Bombonera. Além disso, o time fez um amistoso de pré-temporada e goleou o Argentino de Monte Maíz, por 5 a 0.

Reforço Ander Herrera em ação pelo Boca Juniors (Foto: Reprodução/Instagram)

✅ FICHA TÉCNICA

RACING X BOCA JUNIORS

4º RODADA - PRIMEIRA LIGA NACIONAL

📆 Data e horário: Sábado, 8 de fevereiro de 2025, às 22h15 (de Brasília)

📍 Local: Estádio Presidente Perón, em Buenos Aires, na Argentina

📺 Onde assistir: ESPN 4 (canal fechado) e Disney+ (streaming)

RACING: Gabriel Arias; Marco Di Cesare, German Conti, Santiago Quiros; Gastón Martirena, Martín Barrios, Agustin Almendra, Gabriel Rojas; Luciano Vietto, Adrian Martinez, Maximiliano Salas

BOCA JUNIORS: Agustin Marchesin; Luis Advincula, Rodrigo Battaglia, Ayrton Costa, Marcelo Saracchi; Williams Alarcón, Tomas Belmonte; Alan Velasco, Carlos Palacios, Miguel Merentiel; Édinson Cavani

