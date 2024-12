Aston Villa x Southampton: onde assistir ao vivo, horário, escalações e estatísticas

O Aston Villa e Southampton se enfrentam neste sábado (7) pela 15ª rodada da Premier League. A partida terá início às 12h (de Brasília), no estádio de Villa Park, na Inglaterra. A transmissão do confronto será pela ESPN e Disney+. ➡️Clique para assistir no Disney+

Como chegam as equipes para o jogo de hoje?

Na tabela de classificação, Aston Villa ocupa a 8ª posição, com 22 pontos somados, enquanto Southampton está em último colocado. O Villa bateu Brentford na última quarta-feira (4) por 3 a 1, após oito partidas sem vitória. Já o adversário, somam 11 derrotas em 14 rodada, tendo perdido 3 dos últimos 4 confrontos.

Tudo sobre o jogo entre Aston Villa e Southampton (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Aston Villa x Southampton

15ª RODADA- PREMIER LEAGUE

📆 Data e horário: sábado, 7 de dezembro de 2024, às 12h (de Brasília);

📍 Local: Villa Park, em Birmingham, na Alemanha;

📺 Onde assistir: ESPN e Disney+.

⚽ Escalações prováveis de Aston Villa e Southampton

Aston Villa

Emiliano Martínez; Matty Cash, Konsa, Pau Torres e Ian Maatsen; Boubacar Kamara e Tielemans; Leon Bailey, Morgan Rogers e McGinn; Watkins. (Técnico: Unai Emery)

Southampton

Joe Lumley; Sugawara, Walker-Peters, Harwood-Bellis, Nathan Wood e Manning; Dibling, Joe Aribo, Flynn Downes e Mateus Fernandes; Cameron Archer. (Técnico: Russel Martin)

