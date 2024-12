Nesta quinta-feira (5), a partir das 15h (de Brasília), a Fifa realizará o sorteio do Mundial de Clubes 2025. A entidade dividiu os 32 times em quatro potes, levando em consideração fatores esportivos e geográficos. Com isso, alguns gigantes do futebol não serão cabeças de chave do torneio; veja quem são.

continua após a publicidade

➡️Mundial de Clubes de 2025 consegue terceiro patrocinador, mas premiação segue incerta

A competição será disputada pela primeira vez e acontecerá a cada quatro anos, sempre no ano anterior à Copa do Mundo de seleções. O formato de disputa, aliás, será o mesmo daquele das Copas realizadas entre 1998 e 2022, com os dois primeiros de cada grupo se classificando às oitavas de final.

O pote 1 será composto por quatro clubes da Uefa e quatro da Conmebol. São eles: Bayern de Munique (ALE), Flamengo (BRA), Fluminense (BRA), Manchester City (ING), Palmeiras (BRA), Paris Saint-Germain (FRA), Real Madrid (ESP) e River Plate (ARG).

continua após a publicidade

O pote seguinte terá apenas a presença de europeus, enquanto o terceiro contará com as duas equipes restantes da América do Sul. Veja abaixo todos os gigantes que não estarão no pote 1, no sorteio do Mundial de Clubes 2025:

➡️ Lance! faz live especial durante sorteio do Mundial de Clubes 2025

Gigantes fora do pote 1

Chelsea

Borussia Dortmund

Inter de Milão

Porto

Atlético de Madrid

Benfica

Juventus

Boca Juniors

Botafogo

Ao todo, 11 cidades dos Estados Unidos receberão jogos do torneio. A decisão será no Metlife Stadium, em Nova York, no dia 13 de julho de 2025.

continua após a publicidade

Mundial de Clubes 2025, terá a presença de 32 equipes (Foto: Giuseppe Cacace/AFP)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte