Arsenal e Sporting se enfrentam nesta quarta-feira (15), às 16h (de Brasília), no Emirates Stadium, pelo jogo de volta das quartas de final da UEFA Champions League 2025/26. A partida terá transmissão ao vivo da HBO Max (streaming). ➡️Clique para assistir à Champions League na HBO MAX com UOL Play

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O Arsenal entra em campo com vantagem após vencer o jogo de ida fora de casa por 1 a 0, em Portugal, e agora joga diante da sua torcida para confirmar a classificação na UEFA Champions League. A equipe comandada por Mikel Arteta não tem jogadores suspensos e chega praticamente completa, com apenas Martin Odegaard como dúvida. A tendência é que o treinador mantenha a base da escalação que garantiu o triunfo no primeiro confronto.

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Já o Sporting CP precisa reverter a desvantagem após a derrota em casa e aposta em uma atuação sólida fora de seus domínios para seguir vivo no torneio. O técnico Rui Borges ganha um reforço importante com o retorno do volante Morten Hjulmand, que cumpriu suspensão na ida. Por outro lado, o time português segue com problemas no elenco, já que Nuno Santos, Geovany Quenda e Luis Guilherme estão fora por lesão.

Ficha do jogo ARS SPO Quartas - volta Champions League Data e Hora quarta-feira (15), às 16h (de Brasília) Local Emirates Stadium, em Londres (ING) Árbitro François Letexier (FRA) Assistentes Cyril Mugnier (FRA) e Mehdi Rahmouni (FRA) Var Bastian Dankert (ALE) Onde assistir

Tudo sobre Arsenal x Sporting CP (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Arsenal 🆚 Sporting

Quartas de final (jogo de volta) – UEFA Champions League📆 Data e horário: quarta-feira, 15 de abril de 2026, às 16h (de Brasília)

📍 Local: Emirates Stadium, em Londres (ING)

👁️ Onde assistir: TNT (TV fechada) e Max (streaming)

🕴️ Árbitro: François Letexier (FRA)

🚩 Assistentes: Cyril Mugnier (FRA) e Mehdi Rahmouni (FRA)

🧑‍⚖️ 4º árbitro: Stéphanie Frappart (FRA)

📺 VAR: Bastian Dankert (ALE)

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⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🔴⚪ Arsenal (Técnico: Mikel Arteta)

David Raya; White, Saliba, Gabriel Magalhães e Calafiori; Zubimendi, Rice e Martin Odegaard (Havertz); Madueke, Trossard e Viktor Gyökeres.

🟢⚪ Sporting CP (Técnico: Rui Borges)

Rui Silva; Fresneda, Diomande, Inácio e Araújo; Morten Hjulmand, João Simões (Daniel Bragança) e Trincão; Catamo, Pedro Gonçalves e Suárez.

Arsenal x Sporting pelas quartas da Champions League (Arte: Lance!)

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