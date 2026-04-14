Arsenal x Sporting: onde assistir e prováveis escalações do jogo pela Champions League
Confira todas as informações do duelo válido pelas quartas de final
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Arsenal e Sporting se enfrentam nesta quarta-feira (15), às 16h (de Brasília), no Emirates Stadium, pelo jogo de volta das quartas de final da UEFA Champions League 2025/26. A partida terá transmissão ao vivo da HBO Max (streaming). ➡️Clique para assistir à Champions League na HBO MAX com UOL Play
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O Arsenal entra em campo com vantagem após vencer o jogo de ida fora de casa por 1 a 0, em Portugal, e agora joga diante da sua torcida para confirmar a classificação na UEFA Champions League. A equipe comandada por Mikel Arteta não tem jogadores suspensos e chega praticamente completa, com apenas Martin Odegaard como dúvida. A tendência é que o treinador mantenha a base da escalação que garantiu o triunfo no primeiro confronto.
Já o Sporting CP precisa reverter a desvantagem após a derrota em casa e aposta em uma atuação sólida fora de seus domínios para seguir vivo no torneio. O técnico Rui Borges ganha um reforço importante com o retorno do volante Morten Hjulmand, que cumpriu suspensão na ida. Por outro lado, o time português segue com problemas no elenco, já que Nuno Santos, Geovany Quenda e Luis Guilherme estão fora por lesão.
Ficha do jogo
Tudo sobre Arsenal x Sporting CP (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Arsenal 🆚 Sporting
Quartas de final (jogo de volta) – UEFA Champions League📆 Data e horário: quarta-feira, 15 de abril de 2026, às 16h (de Brasília)
📍 Local: Emirates Stadium, em Londres (ING)
👁️ Onde assistir: TNT (TV fechada) e Max (streaming)
🕴️ Árbitro: François Letexier (FRA)
🚩 Assistentes: Cyril Mugnier (FRA) e Mehdi Rahmouni (FRA)
🧑⚖️ 4º árbitro: Stéphanie Frappart (FRA)
📺 VAR: Bastian Dankert (ALE)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
🔴⚪ Arsenal (Técnico: Mikel Arteta)
David Raya; White, Saliba, Gabriel Magalhães e Calafiori; Zubimendi, Rice e Martin Odegaard (Havertz); Madueke, Trossard e Viktor Gyökeres.
🟢⚪ Sporting CP (Técnico: Rui Borges)
Rui Silva; Fresneda, Diomande, Inácio e Araújo; Morten Hjulmand, João Simões (Daniel Bragança) e Trincão; Catamo, Pedro Gonçalves e Suárez.
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