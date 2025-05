Ficha do jogo ARS NEW 37ª rodada Premier League Data e Hora Domingo, às 12h30 (de Brasília) Local Emirates Stadium, em Londres (ING) Árbitro Simon Hooper Assistentes Adrian Holmes e Simon Long Var Michael Salisbury Onde assistir

Arsenal e Newcastle se enfrentam em duelo válido pela Premier League. A partida acontece neste domingo (18), no Emirates Stadium, em Londres (ING), às 12h30 (de Brasília), com transmissão ao vivo do Disney+. ➡️Clique para assistir no Disney+

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O técnico do Arsenal, Mikel Arteta, ficou furioso com o desempenho fraco de sua equipe no primeiro tempo contra o Liverpool, permitindo que Cody Gakpo e Luis Díaz colocassem os Reds em vantagem de dois gols. No entanto, os Gunners reagiram no segundo tempo, com Gabriel Martinelli e Mikel Merino (que foi expulso mais tarde) garantindo um empate 2-2 contra os campeões da Premier League.

continua após a publicidade

Se o Newcastle vencer novamente, garantirá uma vaga na Champions League e o segundo lugar na tabela. A equipe vem embalada por uma vitória 2-0 sobre o Chelsea, com atuações decisivas de Sandro Tonali e Bruno Guimarães. Apesar de um desempenho irregular fora de casa, os Magpies podem fazer história ao se tornar o primeiro time a derrotar o Arsenal quatro vezes em uma única temporada.

Tudo sobre o jogo entre Arsenal e Newcastle pela Premier League (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Arsenal x Newcastle

37ª rodada — Premier League

📆 Data e horário: domingo, 18 de maio, às 12h30 (de Brasília)

📍 Local: Emirates Stadium, em Londres (ING)

👁️ Onde assistir: Disney+

🟨 Arbitragem: Simon Hooper; Adrian Holmes e Simon Long; Andy Madley

📺 VAR: Michael Salisbury

continua após a publicidade

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Arsenal (Técnico: Mikel Arteta)

Raya; Timber, Saliba, Kiwior, Lewis-Skelly; Odegaard, Partey, Zinchenko; Saka, Martinelli, Nwaneri

Newcastle (Técnico: Eddie Howe)

Pope; Krafth, Schar, Burn; Murphy, Tonali, Guimaraes, Livramento; Barnes, Gordon; Isak

➡️Arsenal quer contratar três brasileiros para a próxima temporada, diz jornal