Arsenal recebe o Monaco, nesta quarta-feira (11), em duelo válido pela 6ª rodada da Champions League. A bola rola a partir das 17h (de Brasília) e as equipes entram em campo no estádio Emirates. O confronto será transmitido exclusivamente pelo streaming Max. ➡️ Assista à Champions League na MAX com Prime Video

continua após a publicidade

Na fase de liga, o Arsenal faz uma campanha sólida, somando 10 pontos, após cinco rodadas, além de ocupar o sétimo lugar da tabela, o que garante - até o momento - a classificação do clube inglês vaga direta na fase final da Champions League. Logo em seguida, o Monaco também está com 10 pontos, ainda na zona classificatória.

➡️ Neymar no Inter Miami? Veja as possibilidades da contratação

✅ FICHA TÉCNICA

ARSENAL X MONACO

6ª RODADA - CHAMPIONS LEAGUE

📆 Data e horário: quarta-feira, 11 de dezembro de 2024, às 17h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Emirates, em Londres (ING)

📺 Onde assistir: Max

🟨 Árbitro: Davide Massa (ITA)

🚩 Assistentes: Filippo Meli (ITA) e Stefano Alassio (ITA)

🖥️VAR: Daniele Chiffi (ITA)

continua após a publicidade

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

ARSENAL (Técnico: Mikel Arteta)

Raya; Timber, Saliba, Kiwior e Kieran Tierney; Odegaard, Rice e Partey (Merino); Saka, Havertz e Trossard.

MONACO (Técnico: Adi Hütter)

Majecki; Vanderson, Salisu, Kehrer, Caio Henrique; Camara, Zakaria, Golovin; Ben Seghir, Embolo, Akliouche.

➡️ Tudo sobre as grandes estrelas do futebol mundial agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional