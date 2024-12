Especulado no Flamengo, José Boto já teve carro baleado na Croácia

O Flamengo elegeu na última segunda-feira (9) Luiz Eduardo Baptista, o BAP, como novo presidente. A mudança de comando promete trazer movimentações no futebol. Para o cargo de diretor esportivo, a nova diretoria estuda trazer o português José Boto. Atualmente no Osijek, da Croácia, o profissional teve o carro baleado este ano.

O caso aconteceu em maio. De acordo com a imprensa local, o carro usado normalmente por José Boto foi atingido por sete tiros enquanto se encontrava no estacionamento da Opus Arena, casa do Osijek. O português não se encontrava no veículo.

Na ocasião, o dirigente havia viajado para Portugal para curtir um momento breve de férias. O responsável por relatar o crime às autoridades foi o também português Alfredo Almeida, membro do departamento de formação do clube croata.

O profissional foi quem levou José Boto ao aeroporto de Zagreb, no dia anterior ao crime, no carro alvo dos criminosos. No dia seguinte, ao retornar à Opus Arena, ele se deparou com as marcas dos tiros no para-brisa do veículo.

O caso teve grande repercussão. O próprio clube e a Federação Croata de Futebol se manifestaram sobre o ocorrido e condenaram a ações dos criminosos. Inicialmente, José Boto não falou sobre o incidente, mas, após alguns dias do caso, publicou uma nota onde agradeceu as mensagens de apoio e declarou confiar nas autoridades para achar os culpados.

Pronunciamento de José Boto

"Gostaria de agradecer o enorme apoio que recebi na sequência do recente incidente com o meu carro. A manifestação de preocupação e solidariedade tanto do clube como dos nossos dedicados adeptos foi verdadeiramente gratificante e muito apreciada durante este período difícil.

As vossas mensagens e gestos de apoio reafirmaram a minha crença na força e na união da nossa comunidade.É em momentos como este que o verdadeiro espírito do nosso clube brilha, estou profundamente grato por fazer parte dele.

Gostaria também de expressar a minha sincera gratidão à Federação Croata de Futebol e ao Presidente da Câmara de Osijek pelo seu apoio e assistência. O seu envolvimento e preocupação foram cruciais, estou grato pela sua dedicação em garantir a segurança e o bem-estar de todos os envolvidos.

Tenho plena confiança na polícia e nas suas competências para investigar este incidente e levar os responsáveis pelo que se passou à justiça. Confio que vão resolver esta situação calmamente e garantir a segurança de todos os envolvidos. Mais uma vez, obrigado pelo vosso apoio inabalável. Juntos, vamos ultrapassar esta situação e continuar a avançar com resiliência e determinação".

Possível chegada ao Flamengo

A confirmação de José Boto como o novo diretor de futebol do Flamengo pode estar próxima de ser oficializada. Segundo a jornalista croata Glas Slavonije, o português teria revelado que recebeu uma ligação durante a madrugada na Croácia sobre o resultado das eleições do clube carioca.

Até o momento, a única certeza para o futuro do futebol do Rubro-Negro é que Marcos Braz não será mais o nome principal do departamento. Ele já havia anunciado a saída do cargo durante a temporada, antes mesmo da vitória de Luiz Eduardo Baptista, o BAP, nas eleições de segunda-feira.